Mỹ nữ sexy của Phillippines đến Việt Nam 

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô đoạt nhiều giải thưởng như: Nữ diễn viên truyền hình yêu thích 2007 (Filipino-American Visionary Awards), Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất (USTV Students' Choice Award), Ngôi sao nữ triển vọng nhất (Box-Office Entertainment Awards)... Cô từng tham gia nhiều bộ phim đạt doanh thu hơn 100 triệu peso như: My Bestfriend's Girl Friend, You To Me Are Everything, Panday 2; ca khúc Sabay Sabay tayo do cô ấy thể hiện đã đứng đầu Top 10 ca khúc mới hay nhất năm 2009 của Philippines…