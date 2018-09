Mỹ nhân TVB đóng cảnh sex với người chưa từng biết mặt

Hoa hậu ảnh TVB nghĩ 4 ngày trước khi đồng ý đóng cảnh 'nóng' táo bạo này.

Viên Gia Mẫn - Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 lọt vào mắt xanh đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh và có diễn xuất khá tốt trong From Vegas to Macau. Mới đây, cô tiếp tục nhận được lời mời tham gia phim The Gigolo King, một tác phẩm 18+ với những cảnh quay rất nóng bỏng. Chia sẻ với báo chí, Gia Mẫn từng cho biết, vị đạo diễn họ Vương biết cô 5 năm trước và rất hài lòng với những thể hiện của cô trên màn ảnh, thêm vào đó là hình thể khêu gợi, sexy.

Gia Mẫn và một cảnh quay nhạy cảm với bạn diễn.

Với tác phẩm mới này, Viên GIa Mẫn vượt qua giới hạn của bản thân để thể hiện những cảnh yêu đương nồng cháy. Một trong những cảnh đó là khi cô và người chồng màn ảnh "yêu" đắm say, anh này hôn cô từ đầu đến chân... Để thực hiện theo đúng yêu cầu của đạo diễn, Gia Mẫn buộc phải hở hang và có những cử chỉ gợi tình.

Từng thử sức với dòng phim 18+, Viên Gia Mẫn nói cô không có cảm giác lo âu, sợ hãi, nhưng mọi việc không dễ dàng: "Tôi cố gắng hóa thân vào nhân vật nên không quá vụng về. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình quay không hề dễ chịu, khi vây xung quanh là toàn đàn ông, ánh sáng lại quá mạnh, khiến tôi rất mất tự nhiên. Trên giường, bạn diễn động chạm vào ngực tôi, và dù biết rằng phải chấp nhận việc này vì là diễn viên, tôi cũng không tránh khỏi căng thẳng. Hơn nữa, trước khi nhập vai, tôi và bạn diễn không hề biết nhau, hết cảnh thì cũng không gặp lại. Cảm giác này thực sự lạ lẫm".

Viên Gia Mẫn cho biết đây là lần đầu tiên cô táo bạo với cảnh nóng trên màn ảnh, và đó là một trải nghiệm không dễ dàng: "Khi đạo diễn Vương Tinh tìm đến tôi, tôi đã mất 4 ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của ông ấy. Cuối cùng tôi quyết định thử thách bản thân. Người diễn viên ở những độ tuổi khác nhau có những suy nghĩ khác nhau, tôi hy vọng đây là cơ hội để khán giả nhìn nhận mình".

Ngoài cảnh nóng kể trên, Gia Mẫn còn nhiều cảnh quay gợi cảm khác như tắm trần với bạn diễn nam, nhưng diễn viên TVB cho biết cô đã nỗ lực để làm tốt tất cả.

Nguyễn Hương