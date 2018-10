Mỹ nhân 'Tình yêu trong sáng' quấn quýt bên chồng

Kết hôn từ 2017, đôi uyên ương đã có hơn một năm tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son" hạnh phúc. Cả hai vẫn chưa có ý định sinh em bé. Kim So Yeon là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, cô được khán giả Việt Nam yêu mến qua hàng loạt phim như "Tình yêu trong sáng", " All About Eve", "Iris", "Công tố viên Công chúa", "Happy Home"...