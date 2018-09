Mỹ nhân 'Tình yêu trong sáng' được khen ngợi vì nhan sắc nhiều năm không đổi

Kim So Yeon cùng Song Yoon Ah đồng hành trong buổi giới thiệu bộ phim mới. Song Yoon Ah tiết lộ lần đầu cô gặp Kim So Yeon là khi Kim còn là một nữ sinh trung học. Yoon Ah nhận xét rằng Kim So Yeon "không hề thay đổi dù nhiều năm đã trôi qua". Đáp lại tiết lộ của đồng nghiệp, Kim So Yeon nói: "Chị ấy cũng vậy, vẫn rất xinh đẹp".