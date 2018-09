Mỹ nhân phim 'Mười' Cha Ye Ryun sinh con đầu lòng

Nữ diễn viên xứ Hàn và tài tử Joo Sang Wook chào đón một bé gái vào ngày 30/7.

Joo Sang Wook thông báo tin vui trên Instagram tối thứ hai: "Công chúa nhỏ xinh đẹp cuối cùng đã chào đời. Khoảnh khắc ấy xúc động và thiêng liêng đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Tôi đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và biết ơn. Chúng tôi sẽ nuôi dạy bé thật tốt. Vợ yêu đã quá vất vả rồi. Anh yêu em nhiều lắm!".

Cặp sao hé lộ hình ảnh em bé vừa chào đời.

Nam diễn viên Nữ hoàng Seon Deok chia sẻ tin vui kèm theo bức ảnh bàn tay xinh xắn của thiên thần nhỏ. Em bé là trái ngọt tình yêu đầu tiên của Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun sau một năm kết hôn.

Cặp sao xứ kim chi hẹn hò từ năm 2016 khi đóng cùng trong bộ phim Glamorous Temptation của đài MBC. Họ tổ chức lễ cưới vào tháng 5/2017. Sang Wook từng tiết lộ lý do chọn Cha Ye Ryun là người bạn đời trăm năm vì mê sự chăm sóc ấm áp và đảm đang của cô. Anh tâm sự trong đám cưới: "Một năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi thường hẹn hò ở nhà. Khi thấy Ye Ryun lúi húi nấu nướng ở bếp, lau chùi dọn dẹp, bày biện các món ăn ngon, tôi đã nghĩ rằng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc nếu lấy cô ấy làm vợ".

Cha Ye Ryun và Joo Sang Wook khi đi quảng bá phim Glamorous Temptation.

Cha Ye Ryun sinh năm 1985, từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như My Lovely Girl (2014), The Royal family (2011), Dr. Champ (2010), Invincible Lee PyungKang (2009), Star’s lover (2008), Working Moms (2008), Naughty love (2007) hay phim điện ảnh My Little Black Dress, Sector 7, Mười... Cô từng sang Việt Nam quảng bá phim tại Liên hoan phim Việt - Hàn lần thứ nhất năm 2012.