Mỹ nhân phim 'Jang Hee Bin' chết ở tuổi 30 vì ung thư

Diễn viên Lee Jung Hoo qua đời sau 3 năm kết hôn.

Diễn viên Lee Jung Hoo. Ảnh: News

Trang Nate đưa tin, diễn viên Lee Jung Hoo trút hơi thở cuối cùng hôm 12/12 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Cô qua đời khi mới tròn 30 tuổi và vừa kết hôn được 3 năm. Gia đình đã tổ chức lễ tang và đưa cô về nơi an nghỉ ở quê nhà. Ba năm trước, Lee Jung Hoo lấy chồng và tạm chia tay màn ảnh để dành thời gian cho tổ ấm. Đó cũng là thời điểm cô phát hiện ra mình bị ung thư và bắt đầu quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Lee Jung Hoo tham gia vào làng giải trí khi còn là một đứa trẻ, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim What Do Girls Live For. Trong sự nghiệp của mình, Jung Hoo tham gia nhiều tác phẩm như The Whistling Woman, Little Prince, Taejo Wang Geon, Goodbye Solo, Jang Hee Bin..

Lee Jung Hoo đóng phim từ khi còn là một bé gái. Ảnh: News

Cái chết của Lee Jung Hoo khiến bạn bè, người thân của cô không khỏi đau xót. Trên mạng xã hội, khán giả đều bày tỏ sự thương tiếc và mong cô được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

Nguyễn Hương