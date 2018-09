'Mỹ nhân Philippines' nhờ mẹ chồng tư vấn bầu bí

Marian Rivera tiết lộ, cô có rất nhiều thắc mắc về quãng thời gian đặc biệt này.

Marian Rivera đã bắt đầu mập lên so với khi chưa bầu bí.

Marian Rivera đang ở tháng thứ ba của thai kỳ, và như mọi phụ nữ khác, cô có rất nhiều câu hỏi xung quanh giai đoạn đặc biệt này. Nữ diễn viên nổi tiếng Philippines cho biết, mẹ chồng và mẹ đẻ là hai "đối tượng" cô tìm đến để có những lời khuyên hữu ích: "Hai bà dành cho tôi rất nhiều bí quyết giá trị trong thời kỳ mang thai, và kể cả về trọng trách làm mẹ. Với lần đầu tiên này, quả thực tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi đã đọc thêm rất nhiều sách, nhưng khi ở bên là những người có kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ thì thật sự đáng quý".

Marian cũng tiết lộ với báo chí, chồng cô - Dingdong Dantes đã rất xúc động, thậm chí anh shock khi biết vợ đã có tin vui. Cô đùa: "Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, tỉ mỉ, khiến tôi cảm giác như thể Dingdong đang mang bầu chứ không phải mình".

Marian Rivera và chồng hạnh phúc bên nhau.

Để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho quá trình bầu bí, Marian Rivera mới đây cho biết sẽ rút lui khỏi dự án truyền hình The Rich Man's Daughter cô định tham gia trước đó. Đơn vị sản xuất cũng chia sẻ, họ tôn trọng quyết định của Marian: "Sự an toàn của em bé luôn là ưu tiên hàng đầu". Marian Rivera tâm sự, cô sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng trong giai đoạn này.

Marian tiết lộ, cô nghẹn ngào khi biết đã có thai.

Nguyễn Hương