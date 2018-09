Mỹ nhân 'Người thừa kế' lần đầu lộ diện sau xác nhận hẹn hò

Park Shin Hye đầu giờ chiều nay 4/4 dự buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Little House in the Forest”. Diễn viên "Người thừa kế" trông như một nữ sinh với bộ váy phong cách nữ thủy thủ, tóc buông xõa, mặt trang điểm nhẹ nhàng.