Park Eun Hye xác nhận cô và chồng đường ai nấy đi do quan niệm sống khác biệt.

Ngày 14/9, ngôi sao xứ Hàn Park Eun Hye xác nhận thông tin cô và chồng doanh nhân đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Công ty quản lý của nữ diễn viên, Early Bird Entertainment thông báo: "Park Eun Hye và chồng quyết định chia tay do sự khác biệt về quan điểm sống. Sau khi bàn bạc, hai phía đi tới thống nhất rằng Park Eun Hye được quyền nuôi các con. Dù chia tay, cả hai sẽ nỗ lực hết sức để làm những điều tốt nhất cho con cái, bao gồm việc vẫn cùng nhau tham gia các bữa tiệc của gia đình, các hoạt động tại trường học của hai bé".

Sau ly hôn, Park Eun Hye tiếp tục công việc diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ với tờ Joins rằng cô mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Park Eun Hye (trái) đóng vai cung nữ Yeon Saeng trong phim "Nàng Dae Jang Geum", bên cạnh ngôi sao Lee Young Ae.

Một nguồn tin cho hay thủ tục ly dị của vợ chồng Park Eun Hye hoàn tất đầu tháng 9. Sau khi ly dị, nữ diễn viên Nàng Dae Jang Geum khóa tài khoản SNS, dù trước đây cô thường xuyên đăng tải hình ảnh của ông xã cùng các con. Thời gian này, mỹ nhân Hàn đang dẫn chương trình cho show On My Way To Meet You của Channel A, cũng như một số chương trình khác.

Tại Việt Nam, Park Eun Hye được khán giả yêu mến với nhiều bộ phim như Zzang, Giấc mơ thiên sứ, Nàng Dae Jang Geum, Sui gia đại chiến 2... Cô kết hôn với doanh nhân Kim Han Sup hơn mình 4 tuổi vào năm 2008, đón cặp sinh đôi chào đời năm 2011.

Park Eun Hye trong đời thường.

Nguyễn Hương

Ảnh: News