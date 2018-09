Mỹ nhân 'Mặt trăng ôm mặt trời' sốc nặng vì sảy thai

Kết hôn đã 9 năm, Han Ga In giờ vẫn chưa có em bé dù cả gia đình rất mong mỏi.

Vợ chồng diễn viên Han Ga In. Ảnh: MK

Đại diện của Han Ga In ngày 23/9 xác nhận thông tin nữ diễn viên đã sảy thai vào tháng 5 vừa rồi. Mặc dù 4 tháng đã trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin được tiết lộ. Theo một nguồn tin, không lâu sau khi thông báo về việc mang thai vào tháng 4, Han Ga In bị sảy. Nữ diễn viên nổi tiếng đã kết hôn với tài tử Yeon Jeong Hoon 9 năm về trước, và dù cả gia đình rất mong mỏi có con, đến giờ, người đẹp Mặt trăng ôm mặt trời vẫn chưa thể sinh con.

Quản lý của Han Ga In chia sẻ: "Cô ấy đã rất đau đớn và sốc nặng sau khi sảy thai và quyết định giữ kín, không chia sẻ với giới truyền thông". Theo một nguồn tin, nữ diễn viên Khăn tay vàng đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng may mắn là chồng cô đã ở bên để động viên vợ rất nhiều. Hiện tại, Han Ga In vẫn chưa chính thức quay lại với công việc của làng giải trí, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Thời điểm này, chồng Han Ga In - tài tử Yeon Jeong Hoon - bận rộn trên trường quay Sweet Race.

Han Ga In, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn.

Nguyễn Hương