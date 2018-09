Mỹ nhân Hoa ngữ đột ngột qua đời ở tuổi 36

Lý Ngải Giai đã qua đời hôm 6/3 tại nhà riêng.

Diễn viên Lý Ngải Giai.

Ngày 7/3, công ty quản lý của Lý Ngải Giai xác nhận với báo chí: nữ diễn viên này đã qua đời tại nhà riêng hôm 6/3 vì bệnh tật. Ngải Giai ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ (36 tuổi), cô cũng chưa từng lập gia đình. Cái chết của Ngải Giai khiến khán giả và bạn bè không khỏi bất ngờ và thương tiếc, bởi trước đó, không hề có thông tin nào về bệnh tật của cô được chia sẻ.

Cái chết đột ngột của Ngải Giai gây nhiều đồn đoán trong làng giải trí, bởi nữ diễn viên vốn khỏe mạnh, lịch trình hoạt động trong showbiz vẫn diễn tiến bình thường. Cô đang chuẩn bị đi quảng bá cho bộ phim mới All of us are good kids, dự kiến ra mắt khán giả Trung Quốc vào cuối tháng 3 này.

Lý Ngải Giai sinh năm 1982, từng tốt nghiệp tại một trường nghệ thuật ở Hắc Long Giang, sau đó phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên tại Đại lục. Cô đóng nhiều phim như Kim tỏa ký, Lý Vệ làm quan, Mỹ nam ký, Tâm kiều...

Ảnh: Sina