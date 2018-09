Mỹ nhân Hàn ngoài 30 ngại yêu, ngại cưới

Song Hye Kyo năm nay 33 tuổi và là nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hàn. Cô từng có mối tình say đắm với nam diễn viên Lee Byung Hun, sau đó là bạn diễn Hyun Bin, nhưng không mối tình nào "đén bờ bến". Hiện tại, người đẹp "phòng không đơn chiếc". Chia sẻ với tờ The Korea Herald, Song Hye Kyo nói: "Những năm đôi mươi, tôi từng muốn sớm kết hôn, nhưng hiện tại, tôi không có can đảm xây dựng một tổ ấm cho riêng mình".