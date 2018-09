Mỹ nhân 'Gia đình đá quý' khoe ảnh cưới

So Yi Hyun và In Gyo Jin "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong bộ phim "Three Days". Cũng như hôn thê, In Gyo Jin nổi tiếng với một số phim như "Nữ hoàng Seon Deok"," I need romance", "Mã y", "Thần y Hojun"…