Mỹ nhân đẹp nhất Philippines dính ồn ào mặc áo 'hàng nhái'

Marian Rivera bị một tài khoản Instagram tố mặc áo 'hàng chợ', không phải của hãng D&G.

Marian Rivera bị nghi ngờ mặc áo "nhái". Ảnh: PEP

Những nghi ngờ về việc diễn viên Marian Rivera mặc áo nhái của D&G rộ lên trong làng giải trí Philippines sau một cuộc đấu khẩu giữa fan của cô và fan người đẹp Heart Evangelista. Sự việc ồn ào khi một tài khoản Instagram đăng bức ảnh hai mỹ nhân diện chiếc áo của thương hiệu D&G kèm theo câu hỏi "Ai mặc đẹp hơn?". Ngay sau đó, một người nhận xét rằng áo của Marian Rivera là "hàng nhái", người này còn khẳng định rằng chiếc áo "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" mặc áo có họa tiết hoàn toàn khác với chiếc áo của Eva Evangelista.

Ngoài việc khẳng định chiếc áo của Marian là giả, tài khoản Instagram Anne còn đưa ra dẫn chứng: áo phông D&G phiên bản của Ả Rập có hình quả chuối. Anne cũng chỉ ra rằng chiếc áo Marian mặc vốn chỉ có phiên bản cho bé gái, không có bản người lớn, hơn thế nữa bông hoa nằm trên chữ G...

Một tài khoản Instagram khẳng định Marian mặc áo nhái.

Trước những ồn ào này, đại diện của Marian Rivera đã lên tiếng khẳng định áo diễn viên Mặt nạ hoa hồng mặc chính xác là do thương hiệu D&G thiết kế và nằm trong bộ sưu tập "I Was There" T-shirt năm 2017 của hãng. Phía D&G Dubai ngay sau đó cũng có lời xác nhận rằng chiếc áo là sản phẩm thật 100%. Stylist của Marian mới đây cung cấp bằng chứng - là phản hồi từ đại lý phân phối độc quyền của D&G ở Dubai - nơi cô mua áo này cho Marian. Stylish khẳng định Marian mặc áo trẻ em, size 12, không phải áo nhái.

Lá thư khẳng định sản phẩm Marian mặc là hàng thật 100% được chia sẻ.

Marian cũng góp phần khiến sự việc lắng xuống khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Đó chỉ là câu chuyện của chiếc áo, hoàn toàn không nên trở thành cái cớ để dò xét nhân cách. Đối với tôi, đó chẳng phải chuyện gì to tát".

Marian và chồng con vừa trở về nhà sau nửa tháng du ngoạn Tây Ban Nha - quê nội cô. Người đẹp Philippines đã kịp "tái xuất" với vai trò người dẫn show truyền hình tạp kỹ và chụp hình tạp chí.