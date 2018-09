'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' thông báo kết hôn

Nữ diễn viên Keiko Kitagawa chính thức trở thành vợ của rocker Daigo - cháu trai cựu Thủ tướng Nhật.

Cặp sao Keiko Kitagawa và Daigo trong buổi họp báo.

Keiko Kitagawa và Daigo tổ chức họp báo vào chiều ngày 11/1 tại Tokyo để chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Cặp sao xuất hiện rạng rỡ và cùng trao cho nhau ánh mắt yêu thương, trìu mến trong suốt sự kiện. Đôi mắt Keiko lấp lánh niềm hạnh phúc. Cô cũng tự hào khoe nhẫn cầu hôn mà Daigo đã trao tặng.

Vài giờ trước đó, mỹ nhân xứ sở hoa anh đào đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Cô viết: "Tôi rất vui mừng được thông báo, tôi - Keiko Kitagawa đã đăng ký kết hôn với Daigo vào ngày hôm nay, 11/1. Năm nay, tôi bước sang tuổi 30 và cũng sang một chương mới trong cuộc đời".

Trên blog của nam ca sĩ Daigo cũng đăng tải tin vui này. Ngôi sao nhạc rock 37 tuổi chia sẻ rằng, anh muốn tự mình thông báo với người hâm mộ chứ không để mọi người phải đồn đoán. Daigo thổ lộ niềm háo hức bắt đầu cuộc sống mới với Keiko và "xây dựng một gia đình rock ‘n’ roll tràn ngập tiếng cười".

Daigo là cháu trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Noboru Takeshita. Anh hiện giữ vai trò thủ lĩnh của ban nhạc rock Breakerz. Daigo gặp Keiko Kitagawa vào năm 2011 trong khi ghi hình cho một chương trình truyền hình. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2014. Tháng 8 năm ngoái, Daigo đã cầu hôn Keiko sau khi anh tham gia chạy đua marathon từ thiện 100 km trong chương trình 24-Hour Television. Sau khi đăng ký kết hôn vào hôm qua, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới.

Keiko Kitagawa sinh năm 1986, là người mẫu kiêm diễn viên Nhật Bản. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Thủy thủ Sao Hỏa trong bộ phim truyền hình Thủy thủ Mặt trăng từ năm 2003 đến 2004. Cô cũng từng tham gia bộ phim The Fast and the Furious năm 2006. Trong hơn 10 năm sự nghiệp, Keiko ngày càng được yêu mến hơn với diễn xuất ấn tượng và nhan sắc tự nhiên quyến rũ.

Vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của Keiko Kitagawa.

3 năm liên tiếp từ năm 2013 đến nay, Keiko Kitagawa luôn dẫn đầu danh sách bình chọn "Vẻ đẹp mà bạn muốn có nhất" do trang Oricon thực hiện, với đối tượng bình chọn là độc giả nữ từ thế hệ 5x tới 10x.

>> Xem thêm: Hình ảnh Keiko Kitagawa và Daigo trong cuộc họp báo tuyên bố kết hôn

Hoài Vũ