Mỹ nhân 22 tuổi xứ Hàn tự tử bằng khí than

Kang Doo Ri được cho là đã tự tìm đến cái chết hôm 14/12, dù trước đó có nguồn tin cô bị tai nạn giao thông nên qua đời.

Nữ diễn viên 22 tuổi Kang Doo Ri hôm 14/12 đã tự kết liễu đời mình bằng khí than trong căn hộ riêng, khiến khán giả hâm mộ và bạn bè, người thân không khỏi bàng hoàng. Trước đó, một số tờ báo đưa tin cô gái qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng theo thông tin mới nhất từ giới chức, nguyên nhân Kang Doo Ri chết là do tự tử. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thấy một lượng than cháy dở, không có dấu hiệu nào của sự vật lộn, hỗn độn, cũng không có thư tuyệt mệnh để lại.

Diễn viên trẻ Kang Doo Ri. Ảnh: Han

Một người bạn của Kang Doo Ri chia sẻ, vài ngày trước khi qua đời, cô gái đã gửi tin nhắn đến bạn bè và ngụ ý về việc "tìm đến cuộc sống mới". Diễn viên 22 tuổi cũng ám chỉ rằng cô đã trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và muốn "được giải thoát". Bạn bè gọi lại cho Doo Ri ngay sau đó, nhưng cô không bắt máy. Khi họ tìm đến nhà, cô gái đã tự tử.

Hiện tại, thi thể của Kang Doo Ri đang được bảo quản tại bệnh viện Saint's Mary, Incheon, tang lễ sẽ diễn ra vào hôm nay 16/12.

Kang Doo Ri đóng bộ phim đầu tiên là Touch năm 2012, sau đó được biết đến nhiều hơn qua tác phẩm Sassy Go Go.

Kang Doo Ri trong "Sassy Go Go".

Nguyễn Hương