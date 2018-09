Mỹ nam 'Vườn sao băng' bí mật kết hôn, sinh con

Kim Joon xác nhận anh đã lập gia đình từ năm 2015, cuộc sống rất hạnh phúc.

Hôm 7/6, Kim Joon chia sẻ bức ảnh dắt một bé gái xinh xắn đi công viên và tiết lộ đó là con gái anh. Tài tử Hàn xác nhận anh đã lập gia đình từ năm 2015, một năm sau thì có em bé. Kim Joon và vợ hẹn hò trước khi anh khởi nghiệp trong showbiz. Bà xã anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hai người là bạn của nhau được 9 năm, trước khi chính thức yêu.

Trong cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports, Kim Joon nói: "Vì không có tờ báo nào đưa tin về hôn nhân của tôi nên ít người biết rằng tôi đã lập gia đình, trừ những bạn bè thân thiết".

Nam diễn viên Kim Joon và con gái.

Kim Joon khởi nghiệp với vai trò là ca sĩ nhóm T-max, sau đó nhận được sự yêu thích với vai diễn Song Woo Bin trong phim Vườn sao băng 2009 của đài KBS2. Sau khi phim thành công, anh tiếp tục đóng một số tác phẩm như Detectives in Trouble, Endless Love, City of the Sun... Những năm gần đây, anh chủ yếu hoạt động trên sân khấu nhạc kịch.

Kim Joon (ngoài cùng bên trái) trong dàn diễn viên "Vườn sao băng".

Ảnh: Nate