Mỹ nam 'Người thừa kế' chưa hoàn toàn bình phục sau điều trị ung thư

Tuy quản lý không tiết lộ cụ thể nhưng một nguồn tin cho biết tài tử Kim Woo Bin đang nỗ lực tập luyện để cải thiện thể lực.

Ngày 15/7 là sinh nhật của tài tử Kim Woo Bin - diễn viên nổi tiếng với nhiều bộ phim như Người thừa kế, Chuyện học đường, Cướp siêu đẳng, Phẩm chất quý ông... Công ty quản lý của anh, SidusHQ đăng tải trên Instagram những lời nhắn nhủ đầy cảm xúc: "Trong khi chờ anh quay trở lại vào một ngày gần nhất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi chúc mừng anh sinh nhật tuổi 30".

Kim Woo Bin phát hiện bị ung thư vòm họng vào tháng 5 năm ngoái, sau đó, anh tạm ngưng mọi hoạt động để điều trị bệnh. Vì tình hình sức khỏe, Kim Woo Bin vắng bóng hoàn toàn trong làng giải trí, khiến người hâm mộ không khỏi mong nhớ.

Công ty quản lý chúc mừng sinh nhật Kim Woo Bin.

Chia sẻ của công ty quản lý khiến nhiều fan khấp khởi mừng rằng tài tử này đã thực sự bình phục và sẽ sớm tái xuất. Trước những bàn tán ồn ào, sáng 16/7, SidusHQ chính thức lên tiếng giải thích: "Cho dù việc điều trị ung thư hoàn tất, vẫn cần một thời gian dài để anh ấy hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi chưa thể chia sẻ cụ thể về tình hình hiện tại lúc này, cũng không có kế hoạch cụ thể nào về việc để anh ấy tái xuất". Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, sau hóa trị, Kim Won Bin đang nỗ lực tập luyện để lấy lại thể lực.

Tài tử Kim Won Bin.

Tháng 12 năm ngoái, Kim Won Bin đã viết thư tay gửi lên Fanpage của mình để an ủi người hâm mộ. Anh tiết lộ việc xạ trị đã diễn ra an toàn, đồng thời tiết lộ rằng lời chúc của fan đã truyền cho anh sức mạnh to lớn để vượt qua bạo bệnh. Tài tử Người thừa kế đồng thời khuyên các bạn trẻ nên chịu khó vận động, rèn luyện sức khỏe để tránh mọi bệnh tật không mong muốn.

Kim Woo Bin trong phim "Người thừa kế" Kim Woo Bin trong "Người thừa kế"

Ảnh: News