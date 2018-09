Mỹ nam Jung Hae In đổi đời nhờ vai chính trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Cát-xê của tài tử họ Jung tăng chóng mặt, chưa kể vô số những lời mời đóng quảng cáo hấp dẫn.

Tài tử Jung Hae In sinh năm 1988, trực thuộc công ty giải trí FNC Entertainment.

Khởi nghiệp với một số vai phụ trong Goblin; Yeah, That’s The Way It Is; Night Light... Jung Hae In nhanh chóng được yêu thích bởi ngoại hình sáng sủa, diễn xuất triển vọng. Tuy nhiên, tên tuổi anh thực sự tạo dấu ấn sau khi đóng vai chính trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi - một tác phẩm truyền hình có nội dung xoay quanh tình yêu của một cô gái xấp xỉ 40 cùng một "cậu em" nhỏ hơn vài tuổi.

Thành công của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi giúp Jung Hae In trở thành cái tên hot trong giới giải trí Hàn. Hiện tại, Instagram của anh có 2,2 triệu follower, mỗi bức ảnh anh chia sẻ đều nhận đến gần 1 triệu lượt yêu thích.

Một nguồn tin trong giới kinh doanh quảng cáo hôm 18/4 tiết lộ, sau khi tham gia Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Jung Hae In vụt sáng, trở thành ngôi sao được nhiều thương hiệu săn đuổi. Trước đây, mỗi hợp đồng quảng cáo thời hạn một năm của nam diễn viên trị giá vào khoảng 150 triệu won (khoảng 140.000 USD - 3 tỷ đồng), tuy nhiên, hiện tại, con số này đã gấp 3 đến 4 lần, đồng nghĩa với việc hợp đồng quảng cáo của anh có giá khoảng 500 - 600 triệu won (khoảng 500.000 USD - 11 tỷ đồng). Công ty quản lý FNC Entertainment chia sẻ: "Chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể về thù lao của Jung Hae In, nhưng sự thật là cậu ấy đang nhận được rất nhiều đề nghị đóng quảng cáo".

Ít ai biết, Jung Hae Jin từng suýt bỏ lỡ tác phẩm thú vị này. Công ty quản lý của anh, FNC Entertainment tiết lộ: "Thời điểm đó, Jung Hae In vừa đóng xong phim Prison Playbook và hoàn toàn kiệt sức, cậu ấy muốn nghỉ ngơi khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, kịch bản của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi quá hay để có thể bỏ qua. Sau đi đọc kịch bản, Hae In lập tức muốn đóng phim này. Cậu ấy đi casting và có được vai diễn, đó thực sự là một điều may mắn". Đơn vị quản lý cũng tiết lộ, Jung Hae In không phải người duy nhất tham gia tuyển lựa cho vai nam chính Seo Joon Hee, nhưng vận may đã mỉm cười với anh.

Ngay từ tập đầu tiên của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lên sóng từ hồi cuối tháng 3, phim đã nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là người xem ở độ tuổi 20 tới 40 - là đối tượng chính mà nhà đài nhắm tới. Phim vượt qua các tác phẩm trước đó của đài JTBC là Strong Woman Do Bong Soon, Woman of Dignity, Misty về mức độ thu hút và doanh thu quảng cáo. Một nguồn tin từ nhà đài tiết lộ: "Các công ty xếp hàng để đăng ký quảng cáo trong khung giờ chiếu phim Chị đẹp. Đây là điều hiếm hoi trong lịch sử đài JTBC, bản thân chúng tôi cũng rất ngạc nhiên".

Cặp tình nhân của "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi".

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi do đài JTBC sản xuất, biên kịch Kim Eun, đạo diễn Ahn Sang Seok. Tác phẩm đang tiếp tục được quay dưới hình thức "cuốn chiếu" - quay tới đâu chiếu tới đó. Trong những cảnh mới nhất được hé lộ, cặp sao đuổi nhau dưới cơn mưa nặng hạt, gương mặt rất tâm trạng, phần nào hé mở những bước ngoặt mới trong mối quan hệ yêu đương của họ. Điểm nhấn của cảnh này là Joon Hee cầm trên tay chiếc ô màu xanh, chứ không còn là màu đỏ - sắc màu tượng trưng của tình yêu cuồng say như trước nữa.

Một cảnh quay mới nhất của "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" được hé lộ.

Ảnh: Instagram