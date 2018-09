Màn cầu hôn siêu lãng mạn tỷ phú dành cho An Dĩ Hiên

Mỹ nhân Đài Loan và thương gia Trần Vinh Luyện đã đăng ký kết hôn hôm 16/3.

Hôm 16/3, An Dĩ Hiên xác nhận trên trang cá nhân rằng cô sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi" vào tháng 6 tới. Hôn phu của người đẹp là Trần Vinh Luyện - một CEO gốc Macau rất thành đạt trong lĩnh vực buôn bán bất động sản, khối tài sản lên đến hàng tỷ NDT. Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới tại Hawaii, sau đó, tiệc báo hỷ sẽ diễn ra tại Đài Loan - quê nhà cô dâu.

Hôn phu năm nay 40 tuổi, hơn An Dĩ Hiên 4 tuổi, cặp đôi đã hẹn hò được hơn 2 năm. Ảnh: Apple

Nữ diễn viên Trạm kế tiếp, hạnh phúc cũng xác nhận thông tin cô và thương gia họ Trần đã đăng ký kết hôn ở quê nhà cô - Trung Sơn, Đài Loan hôm 16/3. Nghi thức diễn ra tại Sở đăng ký kết hôn, với sự có mặt làm chứng của những người bạn thân thiết nhất như Hạ Vu Kiều, Lưu Phẩm Ngôn... Một vài hình ảnh của buổi đăng ký đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó, buổi tối, hai vợ chồng mở tiệc tại một khách sạn, cả nhóm ăn uống và hát karaoke tới tối muộn mới ra về.

Màn cầu hôn siêu lãng mạn CEO dành cho An Dĩ Hiên

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện tại Italy. Ảnh: Weibo

Quản lý của An Dĩ Hiên tiết lộ về màn cầu hôn rất lãng mạn mà thương gia họ Trần dành cho người yêu: "Tháng 11 năm ngoái, khi An Dĩ Hiên đang ở nước ngoài đóng phim, CEO Trần Vinh Luyện bất ngờ tới trường quay thăm bạn gái, sau đó mời cô cùng bạn bè đi tiệc tối. Khi tất cả đang ăn uống, vị thương gia bất ngờ bước tới cùng hộp nhẫn trên tay, anh quỳ gối và nói với An Dĩ Hiên: "Em lấy anh nhé?", khiến cho cô ấy bất ngờ và choáng ngợp... mất 5s. Bởi vì hôm đó mọi người đều có chút men rượu nên An Dĩ Hiên vẫn thận trọng chưa nhận lời, ngày hôm sau, khi cả hai đều tỉnh táo, cô mới hỏi anh: "Điều hôm qua anh nói là thật chứ?". Khi người yêu trả lời: "Đương nhiên", cô mới gật đầu đồng ý.

Sau đám cưới, An Dĩ Hiên cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc quen thuộc và chưa có kế hoạch sinh con. Việc "Bạch Cốt Tinh" bất ngờ lên xe hoa khiến bạn bè, người thân không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Bạn thân Trần Kiều Ân (trái) sẽ là phù dâu cho An Dĩ Hiên trong cả hai lần tổ chức cưới. Ảnh: Weibo