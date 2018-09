Mã Trại nổi đóa vì tin đồn mồi chài bố Lưu Khải Uy

Next Media đăng tin Mã Trại gửi clip nóng cho diễn viên gạo cội TVB Lưu Đan để mồi chài ông này.

Mã Trại ngày càng khổ sở vì scandal lộ clip nóng. Mới đây nhất, Next Media đưa tin Mã Trại dù đã gắn bó với tình đồng giới Uông Tử Kỳ nhưng vẫn âm thầm mồi chài các nghệ sĩ đàn anh. Theo nguồn tin này, Mã Trại đã gửi clip "nóng" cho ông Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy để ve vãn ông, sau khi hai người cùng đóng phim Bullet Brain. Một số trang tin còn suy diễn, vì ông Lưu Đan có nhiều quan hệ với các nhân vật vai vế trong đài TVB nên Mã Trại quyết định tiếp cận để được giúp đỡ. Gần đây nhất, sau khi được Mã Trại tán tỉnh, ông Lưu Đan đã đề nghị TVB "để ý" hơn tới Mã Trại, giúp cô có được vai thứ chính trong phim No Reserve. Rất nhiều nhân viên của TVB bất bình vì Mã Trại "đi cửa sau" như vậy.

Mã Trại bị nghi ngờ đi lại với ông Lưu Đan, bố Lưu Khải Uy.

Ngay sau khi bài báo gây xôn xao, phóng viên liên lạc với ông Lưu Đan để hỏi thực hư, nhưng ông không nghe máy. Trong khi đó, Mã Trại vì uất ức đã đâm đơn ra tòa kiện Next Media vu khống mình. Trong đơn gửi tòa án, cô còn yêu cầu Next Media phải gỡ mọi hình ảnh, clip "nhạy cảm" trên các trang điện tử, báo giấy... mà Next là đơn vị chủ quản, đồng thời bồi thường tiền vì đã xúc phạm danh dự mình. Ngược lại, tờ báo cho rằng họ không làm gì sai, và có những cơ sở để đăng tin như vậy.

Trước ồn ào thị phi, Mã Trại trả lời phỏng vấn cho biết cô sẽ đòi lại công bằng bằng mọi cách: "Hong Kong được kiểm soát bởi luật pháp, và tôi tin rằng luật pháp sẽ bảo vệ cho mỗi công dân".

Mã Trại khóc nghẹn ngào đau khổ vì scandal.

Nguyễn Hương