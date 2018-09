Mặt Ha Ji Won ngày càng nhọn

Ha Ji Won tham dự lễ mừng công bộ phim "The Time We Were Not In Love", sự kiện diễn ra chiều qua 17/8. Nữ diễn viên nổi tiếng ăn mặc đơn giản, khỏe khoắn và tươi cười trước sự chào đón của người hâm mộ.