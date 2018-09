Lý Tiểu Lộ rượu say, qua đêm ở nhà 'anh em chí cốt' của chồng

Nữ diễn viên bị tố cáo là ngoại tình với ca sĩ trẻ PG One, dù chồng hết sức yêu chiều.

Tờ 163 đưa tin, Lý Tiểu Lộ hôm 30/12 sau khi tụ tập bạn bè và rượu say "quá chén" đã về nhà nam ca sĩ PG One ngủ. Việc nữ diễn viên đã có chồng nhưng lại tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và ngủ tại nhà người đàn ông khác khiến Lý Tiểu Lộ bị chỉ trích dữ dội. Một số nguồn tin thậm chí cho hay vợ chồng Tiểu Lộ - Nãi Lượng trục trặc, Tiểu Lộ đã phải lòng PG One. PG là ca sĩ trưởng thành từ show The Rap of China, anh đồng thời là bạn thân của Giả Nãi Lượng.

Tiểu Lộ về nhà PG One lúc nửa đêm và ở đó tới gần trưa hôm sau, hai người di chuyển bằng chiếc xe Bentley của Tiểu Lộ. Ảnh: 163

Sự việc gây ồn ào làng giải trí trong ngày cuối cùng của năm 2017. Tối 31/12, Giả Nãi Lượng lên tiếng bênh vực vợ và bạn, anh viết trên mạng xã hội: "Dù là chồng vợ hay bạn bè, đã bên nhau lâu năm, sự tin tưởng nhau chính là thứ quan trọng nhất. Tôi hiểu con người Tiểu Lộ, đồng thời cũng rất tin cậy bạn, luôn tự tin rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Cảm ơn đã quan tâm đến gia đình tôi. Mong mọi người năm mới hạnh phúc". Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, Giả Nãi Lượng xóa đoạn chia sẻ.

Mã Tô, bạn thân của Lý Tiểu Lộ chiều 31/12 "đăng đàn" xin lỗi Giả Nãi Lượng, cô viết rằng chính mình đã rủ Lý Tiểu Lộ cùng một vài người bạn nữa tới nhà PG One chơi, sau đó cả nhóm uống say bèn ngủ lại, không có chuyện một mình Lý Tiểu Lộ qua đêm nhà PG One như tin đồn. PG One cũng lên tiếng cho biết anh chỉ nghĩ đơn thuần là các bạn qua đêm tại nhà mình là bình thường, không nghĩ rằng mọi việc đi quá xa như vậy: "Lần sau tôi sẽ chú ý đến chuyện này hơn". Dù bạn bè ra mặt thanh minh cho Lý Tiểu Lộ, nhưng trong những tấm ảnh paparazzi tung lên mạng xã hội, Tiểu Lộ về nhà PG One bằng chiếc xe Bentley của cô, chỉ có hai người đi với nhau, cô ở đó từ đêm tới trưa hôm sau mới rời đi, khi ra khỏi nhà cũng chỉ có hai người họ. Thời điểm Tiểu Lộ đi với PG One, Giả Nãi Lượng livestream đã trả lời rằng vợ anh "đang làm tóc" khi được khán giả hỏi "bà xã đâu".

Ca sĩ PG One. Ảnh: News

Trước mọi lời đàm tiếu "qua đêm tại nhà bạn thân của chồng", Lý Tiểu Lộ vẫn giữ im lặng. Trên mạng xã hội, những lời đả kích dành cho cô ngập tràn. Một số người viết: "Thử tưởng tượng chồng/vợ mình qua đêm nhà bạn thân của mình, có đáng suy nghĩ không?", "Là phụ nữ có chồng rồi mà không để ý đến hình ảnh của chồng, không tôn trọng Giả Nãi Lượng sao, anh ấy tốt với cô như thế"...

Tối 31/12, giữa scandal ồn ào, vợ chồng Giả Nãi Lượng xuất hiện tại một sự kiện chào đón năm mới. Cặp đôi vẫn vui vẻ, rạng rỡ như không hề có dấu hiệu rạn nứt như tin đồn. Tuy nhiên, sau khi show diễn kết thúc, Giả Nãi Lượng ra về cùng con gái mà không có vợ đồng hành. Một khán giả viết: "Câu chuyện không vui của năm mới. Dù gì thì cũng mong họ đừng làm tổn thương đến con gái nhỏ".

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng bên nhau giữa những tin đồn. Ảnh: QQ

Giả Nãi Lượng và con gái ra về sau show đón năm mới, vợ anh không xuất hiện.

Nguyễn Hương