Lý do Củng Lợi, Nghệ Mưu chia tay sau 8 năm tình nồng

Nguyên nhân Củng Lợi nói lời chia tay đạo diễn họ Trương sau nhiều năm sống chung lần đầu được tiết lộ.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi thời còn mặn nồng.

Năm 1987, khi đóng vai chính trong bộ phim Cao lương đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã bị "tiếng sét ái tình" với vị đạo diễn nổi tiếng. Lương duyên gặp gỡ mở đầu cho chuyện tình ngang trái, bởi vì yêu, vị đạo diễn họ Trương dứt tình với người vợ và cô con gái còn đang chập chững để đắm trong men tình ái với cô đào kém mình 15 tuổi. Thời điểm đó, câu chuyện tình của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu gây xôn xao trong dư luận và là đề tài trên nhiều mặt báo, nhưng bất chấp những áp lực từ dư luận, Củng Lợi từng thú nhận: "Chúng tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên nhau, vì tình cảm này hoàn toàn thuận theo tự nhiên".

Vượt qua tất cả để đến với nhau, nhưng năm 1995, Trương Nghệ Mưu bất ngờ tuyên bố chia tay Củng Lợi sau 8 năm gắn bó "già nhân ngãi, non vợ chồng". Cả hai nhân vật chính đều quyết giữ im lặng và không một lời giải thích về lý do tan vỡ, khiến dư luận không khỏi tò mò. Tuy nhiên, trong cuốn sách mới đây với tựa đề Fate: Zhang Yimou the Lonely nói về cuộc đời Trương Nghệ Mưu, bí mật về sự "đứt gánh" này đã lần đầu được hé lộ. Cuốn sách do nhà văn nữ Chu Hiểu Phong chấp bút, dựa trên những tư liệu cô thu thập từ những người trong cuộc.

Cuốn sách nói về cuộc đời Trương Nghệ Mưu.

Cuốn sách Fate: Zhang Yimou the Lonely mô tả rất rõ những năm tháng rạn nứt trong mối quan hệ của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu, đồng thời tiết lộ rõ người tiếp tay "đổ dầu vào lửa", gây ra sự tan vỡ này là Trương Vỹ Bình - đối tác làm ăn và là bạn lâu năm của Nghệ Mưu. Theo đó, Vỹ Bình nói với Nghệ Mưu rằng Củng Lợi có người đàn ông khác, cô dối trá và không thật lòng. Trước mặt Nghệ Mưu, Vỹ Bình luôn nói những lời không hay về Củng Lợi. Nghệ Mưu bản tính kiệm lời, tức giận, uất ức cũng không nói ra, nhưng nghi kỵ trong lòng ngày càng lớn. Trong khi đó, Củng Lợi vì giận dỗi cũng không giải thích với ông lấy một tiếng, hai người vì thế ngày càng xa nhau.

Cũng trong cuốn sách, tác giả đề cập đến một vấn đề khác trong mối quan hệ của Củng Lợi - Nghệ Mưu, là tờ giấy hôn thú. Những năm yêu nhau, Củng Lợi rất muốn ở Nghệ Mưu một lời hứa hẹn kết hôn, nhưng khi nhắc đến cưới hỏi, vị này đều chỉ nói "Không phải vội". Củng Lợi không hiểu được những áp lực dư luận mà Nghệ Mưu phải chịu khi ruồng bỏ gia đình đến với cô, cái cô nghĩ là: "Người đàn ông này không trân trọng mình, hôn nhân không phải là cái đích cuối cùng của anh ấy". Củng Lợi tâm sự với người biên tập cuốn sách Fate: Zhang Yimou the Lonely: " Khi nghe được những lời "chối khéo" này của Nghệ Mưu, tôi thấy tất cả đều thay đổi hoàn toàn, những cảm xúc ban đầu cũng trở nên không còn đáng tin cậy nữa, giống như hoàn toàn mất đi chỗ dựa". Khi đó, thương gia Hoằng Hòa Tường với cô là người đàn ông nhẹ nhàng, ân cần, đúng là người cô có thể tin tưởng, tìm bến đỗ hôn nhân.

Sau nhiều năm giận hờn, Củng Lợi và Nghệ Mưu hợp tác trở lại trong bộ phim "Trở về", năm 2014.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi hai con người tính cách khác biệt nhưng đều có cái tôi quá lớn, cả hai đều không phải tuýp người sẵn sàng mở lòng: "Thà họ chịu đựng những nỗi đau, còn hơn là đặt câu hỏi và chờ giải thích". Sau này, khi biết rằng Trương Vỹ Bình chính là người một tay cắt đứt mối lương duyên giữa mình và Nghệ Mưu, Củng Lợi đã rất tức giận, khinh bỉ, cô từ chối cộng tác.

Vỹ Bình, kẻ "ném đá giấu tay" mà Trương Nghệ Mưu nhắc đến trong cuốn sách.

Nguyễn Hương