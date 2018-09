Lý Băng Băng vỡ ven do truyền, máu chảy ướt giường

Nữ minh tinh đăng tải hình ảnh mình đang nhập viện kèm lời chỉ trích dịch vụ y tế của bệnh viện.

Tối qua trên trang cá nhân của mình, ngôi sao điện ảnh Lý Băng Băng đã đăng tải hình ảnh cô đang nằm trong bệnh viện truyền nước. Thần sắc nữ diễn viên nhợt nhạt, thiếu sức sống, đặc biệt đôi tay chằng chịt những vết tiêm. Ngay lập tức, chia sẻ của cô đã thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Người đẹp bộc bạch, cô đang có mặt tại nước ngoài để quay phim, không may kiệt sức và sốt nặng. Ngay từ khi nhập viện, cô có triệu chứng sốt cao lên tới 39,7 độ, tuy nhiên các bác sĩ ở đây kiên quyết không cho cô dùng kháng sinh, khiến sức khỏe Băng Băng ngày một tồi tệ. Hiện nay cô sốt cao đến 41 độ.

Lý Băng Băng và đôi tay chằng chịt vết tiêm.

Minh tinh Đại Lục không giấu giếm sự tức giận với đội ngũ y tế bệnh viện nước ngoài. Cô viết trên trang cá nhân: “Truyền nước rồi lại truyền nước, lần một tiêm không được, lần hai tiêm cũng không thành, lần thứ ba tiêm thất bại. Máu chảy ra cả giường. Cô y tá cùng lời xin lỗi đã bay đi đâu mất. Đã mấy ngày mất máu như vậy rồi. Tôi bay nửa vòng trái đất đến đây để thành vật thí nghiệm cho các bạn luyện tập ư?". Chưa dùng lại ở đó, Lý Băng Băng còn ngán ngẩm nhắn nhủ: “Thật muốn về nước, thực sự lúc đau này mới thấy vô cùng nhớ dịch vụ y tế nước nhà”.

Cô phải nằm viện 6 ngày vì sức khỏe sa sút.

Sau thành công của nhiều sự án điện ảnh thế giới như Resident Evil: Retribution, Transformers 4: Age of Extinction, Snow Girl and Dark Crysta, Lý Băng Băng trở thành đả nữ Trung Quốc nổi tiếng hàng đầu tại Hollywood. Không lạ gì khi cô ngày một đắt show với lịch trình quay phim dày đặc trong và ngoài nước. Dẫu vậy, trong khi sự nghiệp trên đà thăng hoa, sức khỏe Lý Băng Băng có phần đi xuống. Do công việc quá nhiều và liên tục phải bay qua lại ở nhiều nơi, Lý Băng Băng thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe và phải điều trị. Tuy nhiên cô chia sẻ đây là lần nhập viện lâu và nặng nhất của mình trong thời gian gần đây.

Thủy Tiên

>> Xem thêm: Lý Băng Băng tỏa sáng trong The King of Fighters