Lưu Khải Uy bỏ túi hơn 32.000 USD mỗi tập phim 

Cát-xê của tài tử Hong Kong hiện cao hơn 20 lần so với thời anh mới gia nhập TVB.

Nam diễn viên Lưu Khải Uy.

Với nhiều khán giả TVB, thật thú vị khi khám phá ra rằng Lưu Khải Uy - diễn viên từng phải chật vật để được tham gia casting vai chính trong các bộ phim của đài, giờ lại là ngôi sao ở Đại lục. Anh hiện là một trong những sao truyền hình được trả cát-xê cao nhất, mỗi tập phim lên tới hơn 32.000 USD. Theo đánh giá mới đây của tạp chí Forbes China, Lưu Khải Uy đứng thứ 49 trong danh sách 100 nghệ sĩ Trung Quốc thu nhập cao nhất năm 2013, số tiền anh có được vào khoảng 29,9 triệu NDT (hơn 4,8 triệu USD).

Đang ở Hong Kong để đóng bộ phim Across Heaven and Earth của đạo diễn Vương Tinh, Lưu Khải Uy được trả cát-xê cho mỗi tập phim là 200.000 NDT (hơn 30.000 USD). Cách đây gần chục năm, khi còn là gương mặt mờ nhạt của TVB, thù lao cho mỗi tập phim của Khải Uy chỉ vào khoảng 10.000 NDT. Như vậy, hiện tại, anh nhận cát-xê cao gấp 20 lần so với 10 năm trước.

Lưu Khải Uy và bạn gái Dương Mịch.

Chẳng những không còn bị TVB coi nhẹ, Lưu Khải Uy giờ còn được ưu ái đặc biệt. Không giống nhiều sao TVB, Khải Uy chỉ phải đóng phim 8 tiếng mỗi ngày và trở về nhà riêng ở Hong Kong sau mỗi buổi làm việc. Theo một nguồn tin, tài tử Hong Kong đang tìm mua một căn nhà mới to đẹp hơn, nhằm sửa soạn cho đám cưới với người đẹp Dương Mịch.

Nguyễn Hương