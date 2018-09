Lưu Gia Linh tuổi 52 táo bạo đóng cảnh phòng the với trai trẻ

Ngôi sao Hong Kong và diễn viên trẻ Ngô Triệu Hiên có những cảnh ân ái trong phim mới 'In Your Dreams'.

Những hình ảnh nóng bỏng của In Your Dreams - một tác phẩm của đạo diễn Đàm Huệ Trinh, do Lưu Gia Linh và diễn viên trẻ Ngô Triệu Hiên đóng vai chính vừa được giới thiệu tới khán giả. Phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên 52 tuổi Lưu Gia Linh trên màn ảnh rộng sau một thời gian vắng bóng. Ngoài vai trò nữ chính, bà xã Lương Triều Vỹ còn là nhà sản xuất của phim.

Với nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa một chàng sinh viên sống cô độc, khép kín vì tuổi thơ thiếu thốn tình mẹ (Ngô Triệu Hiên) và một giáo viên bị chồng lừa dối (Lưu Gia Linh đóng). Giữa hai người nảy sinh tình cảm, từ đó có những cảnh mặn nồng.

Lưu Gia Linh và Ngô Triệu Hiên diễn một màn ân ái nóng bỏng trong phòng ngủ.

Nam diễn viên Ngô Triệu Hiên cho biết, mặc dù hiểu rằng những cảnh quay tiếp xúc gần gũi là cần cho nội dung bộ phim, anh không khỏi căng thẳng khi diễn với đàn chị họ Lưu.

Trong phim, có một số cảnh đặc biệt như khi chàng sinh viên thú nhận tình cảm với cô giáo và bị cô trả lời bằng... một cái tát "nảy đom đóm mắt". Để cảnh quay được chân thực, đạo diễn yêu cầu Lưu Gia Linh tát bạn diễn thật lực. Đến khi cảnh quay hoàn thành, Triệu Hiên đỏ cả mặt vì bị tát đến 10 lần. Tuy nhiên anh vẫn hài hước đùa: "Không sao, có khi chị Gia Linh còn đau tay hơn tôi đau má".

Để hoàn thành vai diễn này, Lưu Gia Linh cho biết cô đã phải học thêm khiêu vũ nhằm phục vụ cho cảnh quay nhảy bên bể bơi. Diễn viên gạo cội Hong Kong tập luyện nhiều ngày, thậm chí tập cả khi đã về khách sạn, vì thế việc diễn xuất rất trôi chảy.

Lưu Gia Linh đóng cảnh nóng với diễn viên đàn em Lưu Gia Linh đóng cảnh nóng với diễn viên đàn em

Hai diễn viên trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: ON

Trailer phim "In Your Dreams" Trailer phim "In Your Dreams"

Ảnh: Apple