Lưu Đức Hoa - Thiên vương đa tài đa tình

Cuộc đời của Lưu Đức Hoa luôn gắn với những bóng hồng xinh đẹp. Có người đã trở thành vợ anh, có người bị phản bội vẫn ôm hình bóng tài tử suốt đời.

Lưu Đức Hoa - tài tử đào hoa.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961 tại Hong Kong, là một diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1982, cho đến nay tài tử được coi là diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hong Kong, là một trong "Tứ đại thiên vương” của làng giải trí Hoa ngữ.

Cũng giống như những sao nam điển trai và nổi tiếng khác, Lưu Đức Hoa từng có nhiều bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên anh chỉ công khai hẹn hò với 3 người phụ nữ. 2 người có duyên vô phận, còn lại một người - Chu Lệ Thiên, chính là bà xã hiện tại của anh.

Chu Lệ Thiên - “bà xã tỷ phú” xinh đẹp thầm lặng

Năm 2008, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin Lưu Đức Hoa đã kết hôn. Ngay sau đó, mọi thông tin về vị hôn thê bí mật của Thiên vương Hong Kong đã được báo chí tiết lộ.

Chu Lệ Thiên sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở Penang, Malaysia. Gia tộc họ Chu của cô nổi tiếng giàu có ở Penang khi sở hữu một chuỗi nhà hàng và bất động sản lớn. Chuyện kết hôn của hai người đã gặp phải điều tiếng xôn xao do gia thế quá “khủng” của Chu Lệ Thiên. Nhiều nguồn tin cho rằng, Lưu Đức Hoa lấy cô “chỉ vì tiền”.

Bà xã xinh đẹp của Lưu Đức Hoa năm 18 tuổi.

Năm 1985, Chu Lệ Thiên giành ngôi vị Á hậu 2 trong một cuộc thi sắc đẹp tại Malaysia khi mới 18 tuổi. Một năm sau đó, năm 1986, cô đã gặp người chồng nổi tiếng của mình tại một trận bóng đá. Ngay lần đầu gặp mặt, nam tài tử lập tức phải lòng người đẹp. Lệ Thiên cũng nhanh chóng nhận lời hẹn hò bởi “hình mẫu bạn trai lý tưởng của tôi chính là Lưu Đức Hoa”, cô cho biết.

Từ một người hâm mộ trở thành bạn gái của thần tượng, Lệ Thiên luôn âm thầm đứng sau ánh hào quang của ông xã mình. Cô gái vui tươi, hướng ngoại ngày nào trở nên trầm lặng và hạn chế xuất hiện trước đám đông. Bởi mẫu người Lưu Đức Hoa thích là người “nhẹ nhàng, kín đáo và có chiều sâu tâm hồn” nên tiểu thư họ Chu đã vì thế mà thay đổi. Cô từ chối cơ hội nổi tiếng để lui về hậu trường chăm sóc cho Thiên vương Hong Kong.

Thời mới hẹn hò, Lưu Đức Hoa đã nổi tiếng nhưng tình hình tài chính không được khởi sắc. Lệ Thiên nhờ vào gia thế giàu có đã giúp bạn trai trong công việc kinh doanh. Việc đầu tư ngày càng thuận lợi, tên tuổi của Đức Hoa - Lệ Thiên xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo. Tuy nhiên, khi các ký giả hỏi về mối quan hệ giữa hai người, “bà xã tỷ phú” của tài tử Hong Kong lại chối bỏ: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không có mối quen thân đặc biệt cho lắm”.

Cặp đôi bí mật hẹn hò trong hơn 20 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Chu Lệ Thiên và Lưu Đức Hoa đăng ký kết hôn vào năm 2008. Mối quan hệ của họ chỉ được thừa nhận sau tang lễ của cha Chu Lệ Thiên. Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Đức Hoa công khai xuất hiện cùng vợ và che chở bà xã trước truyền thông.

Lưu Đức Hoa che chở cho vợ trong lễ tang.

Bốn năm sau khi kết hôn, năm 2012, bà xã của Lưu Đức Hoa mang thai con đầu lòng. Bé gái Lưu Hướng Huệ - kết tinh của tình yêu đẹp chào đời trong niềm hạnh phúc vô vàn của gia đình hai bên. Đầu năm 2015, khi ở tuổi 47, Chu Lệ Thiên lại tiếp tục mang thai quý tử.

Trong gần 30 năm bên cạnh Thiên vương Hong Kong, Lệ Thiên luôn âm thầm, lặng lẽ, an phận làm vợ làm mẹ. Chính sự kiên nhẫn, thấu hiểu công việc diễn viên phức tạp của chồng đã giúp chuyện tình của đôi trai tài gái sắc này đơm hoa kết trái.

Lưu Đức Hoa lộ ảnh hiếm hoi bên vợ con tại tiệc sinh nhật năm ngoái.

Trần Ngọc Liên – tình đầu trong sáng chôn chặt trong tim

Tình yêu đầu của Lưu Đức Hoa không bắt đầu quá sớm. Năm 20 tuổi, anh âm thầm yêu đơn phương ngọc nữ Trần Ngọc Liên - nữ minh tình hơn anh một tuổi. Anh phải lòng nữ diễn viên ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Lưu Đức Hoa từng thổ lộ: “Cô ấy rất đẹp. Cô ấy luôn tránh xa những sóng gió thị phi của giới showbiz phức tạp. Ở cô ấy luôn toát lên nét thuần khiết trong sáng như Cô Cô”. Đức Hoa và Ngọc Liên vốn đóng cùng trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ.

Trần Ngọc Liên là mối tình đầu đơn phương của Lưu Đức Hoa.

Năm đó, Thiên vương Hong Kong không đủ can đảm để bộc lộ tình cảm của mình vì Ngọc Liên đang hẹn hò với bạn thân của anh là Châu Nhuận Phát. Anh đành chôn chặt tình yêu trong tim. Sau này, điều an ủi Đức Hoa là anh đã được hợp tác với "mối tình đầu" trong 4 bộ phim khác. Hiện tại, Trần Ngọc Liên đã ly hôn và hài lòng với cuộc sống đơn thân vui vẻ, tự do tự tại.

Du Khả Hân – người phụ nữ đầy tai tiếng trong chặng đường tình ái của Lưu Đức Hoa

Năm 1982, khi Lưu Đức Hoa sang Đài Loan đóng phim, một người bạn của nữ diễn viên Du Khả Hân đã giới thiệu hai người với nhau trong một bữa tiệc. Tình yêu sét đánh bùng nổ, sau khi gặp nhau vài ngày họ đã trở thành người yêu và chung sống như vợ chồng.

Du Khả Hân - Lưu Đức Hoa thời còn mặn nồng.

Sau vài tháng bên nhau, tài tử phải trở về Hong Kong để quay phim, anh đã để lại cho cô một bức ảnh, đằng sau ghi những lời ngọt ngào: “Đông Đông, vợ thân yêu của anh. Chúng ta quen biết nhau là do duyên phận. Anh yêu em. Lưu Đức Hoa”.

Suốt thời gian hẹn hò mặn nồng, tài tử thường xuyên viết thư tình cho bạn gái. Trong một bức thư, Lưu Đức Hoa viết những lời yêu có cánh: “Yêu em là quyết định đúng đắn nhất của đời anh. Em là giấc mộng đẹp mà anh đã mơ ước biết bao năm nay”.

Tình yêu của cặp đôi tưởng chừng như đã đi đến một kết đẹp khi hai người từng ký giấy chứng nhận kết hôn tạm thời. Đáng tiếc, chuyện tình của đôi kim đồng ngọc nữ không duy trì được bao lâu, bởi năm 1988, Lưu Đức Hoa phản bội Du Khả Hân, quay sang yêu người đẹp Malaysia Chu Lệ Thiên. Chính vì thế, Lệ Thiên bị cho là người thứ ba xen vào cuộc tình đẹp của Khả Hân - Đức Hoa.

Đau khổ vì bị “đá” nên dù chia tay Thiên vương Hong Kong đã lâu, Du Khả Hân vẫn bị trầm cảm. Sau này, cô xuất bản cuốn sách Tôi và Lưu Đức Hoa kể lại bí mật những năm tháng yêu nhau của hai người. Trong cuốn sách còn tiết lộ cả chuyện giường chiếu: “Tôi và anh ấy… trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng nhau trong một căn phòng… Đêm đầu tiên bên ánh nến thơm đến giờ còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi”.

Cuộc sống tình ái vô cùng nồng say khiến Du Khả Hân đến bây giờ vẫn không quên được tình cũ và không thể qua lại với người đàn ông khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ những thói quen cá nhân của tài tử Hong Kong: “Lưu Đức Hoa là người thích làm đỏm, mỗi ngày tắm 4 lần, thích tự ngắm mình trong gương, còn hay ghen tuông, không muốn cho người đàn ông khác nhìn thấy vẻ quyến rũ của bạn gái mình”.

Sau khi xuất bản cuốn sách, Khả Hân bị dư luận phản đối kịch liệt nhưng cô luôn bình thản đón nhận tất cả bởi “cuốn sách hoàn toàn là những điều chân thật nhất trong cuộc tình của chúng tôi”, cô khẳng định. Về phía Thiên vương Hong Kong, anh không lên tiếng bất cứ điều gì về cuốn sách, chỉ âm thầm bảo vệ bà xã Chu Lệ Thiên trước mọi sóng gió dư luận.

Quan Chi Lâm (trái) và Mai Diễm Phương - hai người tình tin đồn của Lưu Đức Hoa.

Ngoài hai người phụ nữ này, Lưu Đức Hoa còn có tin đồn tình cảm với Quan Chi Lâm, Mai Diễm Phương. Quan Chi Lâm là người từng đóng cặp với nam tài tử trong rất nhiều bộ phim, còn Mai Diễm Phương được Đức Hoa gọi là “hồng nhan tri kỷ”. Tuy vậy, anh luôn phủ nhận có mối quan hệ lãng mạn với hai người đẹp này.

Linh Nguyễn