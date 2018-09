Lưu Đào - Chuyện người vợ tào khang thời hiện đại

Cuộc đời Lưu Đào là bản nhạc thăng trầm khó lường, là câu chuyện cổ tích có thật về một người vợ 'hiếm có khó tìm', không từ bỏ chồng trong gian khó.

Sự khởi đầu thuận lợi của nàng A Châu 'vạn người mê'

Sinh năm 1978, Lưu Đào thể hiện năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô gia nhập làng giải trí khi mới 15 tuổi, trong vai trò ca sĩ kiêm diễn viên đoàn Văn nghệ quân đội Nam Kinh. Không ngoa khi nói rằng, giữa một rừng hoa "hữu sắc vô hương", Lưu Đào khẳng định bản thân là cái tên khá nổi trội. Ngoài việc vừa sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên, một phong thái dịu dàng, duyên dáng, cô còn được chú ý bởi diễn xuất tốt, tinh tế. Tập trung đầu tư vào dòng phim cổ trang, Lưu Đào gặt hái nhiều thành công qua khá nhiều vai diễn: Mộ Sa trong Hoàn Châu cách cách 3, Tề Như Ngọc trong Vị Hoàng phi cuối cùng, Bạch Tố Trinh trong Bạch Xà truyện, Dương Ngọc Kiều trong Công chúa Đại Lý, …

Mỹ nhân cổ trang vạn người mê.

Vai diễn đáng chú ý nhất của cô với khán giả truyền hình Việt Nam là nàng A Châu dịu dàng trong bản Thiên Long Bát Bộ năm 2002. Đóng cặp với Hồ Quân vai Tiêu Phong, nàng A Châu của Lưu Đào tuy chỉ là vai thứ chính, nhưng gây được tiếng vang mạnh mẽ. Nét thanh thuần, sự ngây thơ và cả số phận bi thương của nàng A Châu năm đó đi vào ký ức người xem, trở thành tượng đài khó lòng sụp đổ. Sau thành công của bộ phim, sự nghiệp Lưu Đào ngày một thăng hoa, tính đến thời điểm hiện tại, cô đã góp mặt trên 50 bộ phim, đồng thời nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Nàng A Châu xinh đẹp.

Khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao, Lưu Đào gây sốc khi quyết định kết hôn với doanh nhân trẻ Vương Kha - con trai của tỷ phú Vương Thạch chỉ sau hơn 20 ngày quen biết. Quyết định này một thời là chủ đề bàn cãi nóng hổi trên mặt báo, trước đó Lưu Đào là diễn viên nữ hiếm hoi sạch bóng scandal, cô chỉ được đồn thổi vài lần có tình cảm trên mức bình thường với bạn diễn Hồ Quân. Nhiều khán giả thay vì vui mừng trước hỉ sự lại cảm thấy thất vọng. Họ cho rằng, nàng A Châu cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng xoáy "kiều nữ - đại gia". Thậm chí có người khẳng định rằng, Lưu Đào bị mê hoặc bởi đồng tiền, nên sẵn lòng hy sinh cả sự nghiệp và tình yêu.

Lưu Đào gây sốc khi kết hôn với chồng đại gia

Sóng gió ập đến gia đình nhỏ

Nếu nói "Hồng nhan bạc phận" là một quy luật thì xem ra Lưu Đào cũng không cách nào thoát khỏi quy luật đấy. Sau hôn lễ đình đám, những tưởng mỹ nhân Thiên long bát bộ có trong tay tất cả. Chồng Lưu Đào, Vương Kha vốn là đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng Bắc Kinh, anh thường xuyên gây xôn xao dư luận khi phô bày cuộc sống giàu sang phú quý. Với khối tài sản riêng lên tới 3,2 tỷ USD, chẳng ngạc nhiên gì khi Vương Kha nhiều lần khoe sắm sửa cho vợ trang sức quý giá, biệt thự, siêu xe, thậm chí là phi cơ riêng. Đáng tiếc, cuộc sống nhung lụa đấy chẳng duy trì được bao lâu.

Năm 2009, chỉ hơn một năm sau ngày kết hôn, sóng gió ập đến. Dưới sự khủng hoảng của kinh tế toàn cầu, chuyện kinh doanh của Vương Kha chịu tổn thất nặng nề. Khi đó mới 29 tuổi, thiếu gia Bắc Kinh thiếu cả kinh nghiệm và bản lĩnh, anh liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm, đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Đỉnh điểm vào năm 2010, báo chí Trung Quốc nhất loạt đưa tin, doanh nhân Vương Kha đệ đơn phá sản, bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ.

Vợ chồng Lưu Đào rơi vào khủng hoảng năm 2009-2012.

Nhắc về những tháng ngày tăm tối đó, Lưu Đào vẫn lạnh sống lưng, cô kể lại: "Năm 2008-2009, chuyện kinh doanh của chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Khi đó, bạn bè, đối tác đều quay lưng lại, chồng tôi rơi vào bế tắc, trầm cảm, mất ngủ triền miên và bị những cơn đau đầu hành hạ. Anh ấy phải dùng đến thuốc an thần liên tục trong suốt nửa năm". Người thân gia đình cũng cho hay, chịu nhiều đả kích nặng nề, Vương Kha thường xuyên nhốt mình trong phòng, gào thét với người thân. Thậm chí, không tìm được lối thoát, thiếu gia năm nào còn nhiều lần tìm cái chết, may mắn được gia đình phát hiện.

Lưu Đào bên hai con.

Bản thân Lưu Đào cũng gặp không ít khó khăn. Khi đó cô mang thai đứa con thứ hai, đối mặt với chồng, với áp lực dư luận, nhiều lần nàng A Châu xinh đẹp cũng muốn gục ngã. Bản thân cô từng tâm sự, khi thấy người chồng mạnh mẽ năm nào trở thành người đàn ông thất bại, sống dựa vào thuốc an thần, cô không tránh được hoài nghi trước sự lựa chọn của bản thân.

Chuyện người vợ tào khang thời hiện đại

Xưa nay, chuyện kiều nữ sa cơ, đại gia ra tay nâng đỡ đã trở nên quá phổ biến, nhưng ngược lại, người đẹp không từ bỏ chồng dù nợ nần nghèo khó, gánh vác cùng chồng vượt qua khó khăn lại không có nhiều. Lưu Đào là minh chứng tiêu biểu và hiếm hoi cho trường hợp đấy.

Khi gia đình cô khốn đốn, không ít người đồn đoán rằng, Lưu Đào đang tức tốc làm thủ tục ly hôn để thoát thân. Một số nguồn tin không xác minh còn bóng gió đề cập việc A Châu đang có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một quan chức cấp cao Cục tư pháp Trùng Khánh. Đáp trả lại miệng lưỡi cay nghiệt của dư luận, Lưu Đào bình thản trả lời: "Cuộc đời mỗi con người luôn có những giai đoạn khó khăn, giống như thị trường chứng khoán vậy, có lúc lên, lúc xuống. Tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua", đồng thời khẳng định trên trang không chia tay chồng dù bất cứ giá nào: "Tôi đã lựa chọn anh ấy thì nhất quyết không thể bỏ rơi, có thể tất cả mọi người sẽ quay lưng đi, nhưng sẽ vẫn còn lại tôi bên cạnh anh ấy!”

Lưu Đào mạnh mẽ trong sóng gió.

Vực dậy gia đình là hành trình không đơn giản, với cô gái đẹp quen sống trong nhung lụa như Lưu Đào lại càng gian nan hơn. Dẫu vậy, bằng tình yêu chồng, thương con, Lưu Đào đã làm được điều đấy. Cô kiên quyết đưa Vương Kha sang Mỹ chữa trị, chăm sóc anh để anh dần cai thuốc an thần. Bên cạnh đó, Lưu Đào trở lại showbiz, chăm chỉ đóng phim để cáng đáng tài chính. Cô cũng sẵn sàng bán hết nhà xe, cầm cố tài sản riêng để giúp chồng lấy lại công ty, vượt qua khủng hoảng.

Sau một thời gian trấn tĩnh lại, Vương Kha dần tìm lại được niềm tin và sức mạnh. Dưới sự ủng hộ của vợ và các con, anh bước qua khó khăn, bình ổn lại sự nghiệp và quay trở lại giúp đỡ gia đình. Gần đây, báo chí Trung Quốc chụp lại được ảnh, Vương Kha cũng vợ con đi ăn, đi chùa bằng xe hơi, thần sắc anh rất rạng rỡ.

Tái xuất màn ảnh thành công rực rỡ

Đi qua những giông tố cuộc đời, Lưu Đào ngày một xinh đẹp, đằm thắm, sự nghiệp cũng theo đó lên như diều gặp gió. Trở lại showbiz sau khi lập gia đình không phải là điều đơn giản, vậy mà Lưu Đào làm được và vô cùng thành công. Năm 2015 được xem là năm bứt phá của người đẹp, cô góp mặt trong hai bom tấn cổ trang là Lang Nha Bảng và Mỵ Nguyệt truyện. Cả hai bộ phim đều nhận được phản hồi rất tốt của khán giả, giúp Lưu Đào gặt hái giải Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm.

Lưu Đào nhận giải Diễn viên xuất sắc 2015.

Có câu "Hoạn nạn biết chân tình", tình yêu đẹp mà Lưu Đào dành cho Vương Kha, cho gia đình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Gần đây, trên trang cá nhân của mình, ông xã nàng A Châu đã dành tặng cho vợ những lời khen tặng có cánh. Anh viết: "Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao, cùng tôi giương cao cánh buồm. So với cô ấy tôi là một kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ". Bên cạnh đó, Vương Kha còn hào phóng tuyên bố rằng, anh sẽ tặng 20 Iphone 6 plus cho những người may mắn đã chia sẻ bài viết anh dành cho Lưu Đào.

Lưu Đào xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Thủy Tiên