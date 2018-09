Lương Triều Vỹ: Tuổi thơ cơ cực và cuộc gặp gỡ định mệnh với Châu Tinh Trì

Hoàn cảnh tương đồng đã đưa họ trở thành bạn thân và thành công với phim ảnh.

Chào đời ngày 27/06/1962, Triều Vỹ từng trải qua những năm tháng bình yên, êm ấm trong tình yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, hạnh phúc của gia đình anh không kéo dài được lâu. Cha Lương Triều Vỹ vốn là người thông minh, có chí làm ăn lớn nhưng lại máu mê cờ bạc và thường chơi rất “đậm”. Mỗi khi thua bạc ông lại làm bạn với rượu, dần dà càng lún sâu trong ma men. Cũng từ đây, những cuộc cãi vã của cha mẹ Lương Triều Vỹ nổ ra liên tiếp, chủ yếu xoay quanh vấn đề tiền bạc bởi cha thường xuyên ở nhà trong tình trạng say xỉn và quát mắng mẹ để có tiền mua rượu. Cũng bởi ám ảnh với quá khứ này, Lương Triều Vỹ từng thề sẽ không bao giờ chơi cờ bạc hoặc có dính dáng tới những trò đỏ đen. Hành xử tệ bạc của người cha trong suốt tháng năm Triều Vỹ thiếu thời đã hằn sâu trong tâm trí và khiến anh trở thành người khá nhạy cảm. Năm Lương Triều Vỹ lên 7 tuổi thì cha mẹ ly hôn, anh và em gái được mẹ nuôi. Tổ ấm tan vỡ nên đối với tài tử họ Lương, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Lương Triều Vỹ của ngày ấy, bây giờ.

Cuộc sống không có cha ở bên khiến Triều Vỹ sớm tự lập và bản lĩnh. Dù còn nhỏ song anh đã nhận thấy trách nhiệm cần bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất với mình lúc này là mẹ và em gái. Trong lúc mẹ đi làm, cậu bé họ Lương ở nhà chăm sóc em gái, đưa em đến trường và cùng làm bài tập. Khi có thời gian rảnh, cậu không ngại vào bếp giúp mẹ nấu ăn, lau sàn, rửa bát và làm các công việc vặt khác. "Tôi biết làm mọi thứ, từ nấu ăn cho tới rửa bát hay chăm em. Thậm chí tôi còn thuộc nằm lòng những loại thuốc cần mua khi bị bệnh", tài tử Hong Kong chia sẻ về tuổi thơ khó khăn và sự tự lập từ nhỏ.

Ở nhà Lương Triều Vỹ là một đứa trẻ ngoan song ngược lại, khi ở trường, anh lại rất nghịch ngợm. Lương Triều Vỹ có kết quả học tập kém và tính cách rất thất thường. Lên bậc trung học, tính cách của anh càng bộc lộ rõ nét hơn. Trong khi đó, do tình hình kinh tế khó khăn, mẹ Triều Vỹ không thể kiếm thêm tiền để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Triều Vỹ đã tự nguyện bỏ học khi vừa lên 15 tuổi. Rời ghế nhà trường, Lương Triều Vỹ bắt đầu làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con, anh không nề hà bất cứ công việc gì từ nhân viên bán điều hòa, máy giặt, tủ lạnh hay làm chân chạy vặt ở cửa hàng tạp hóa...

Khoảng thời gian làm công việc chân tay khi ấy đã đem lại cho ngôi sao Hong Kong rất nhiều trải nghiệm sống. Đây cũng chính là thời điểm Lương Triều Vỹ sống rất vô tư, khoáng đạt, thậm chí là chơi với nhiều đám bạn xấu. Anh bắt chước trào lưu xỏ khuyên mũi rất thịnh hành ở thời kỳ đó và ăn mặc theo phong cách hip hop đường phố, thâm chí không ngại xăm mình để thể hiện cái tôi cá tính và nổi loạn.

Những năm tháng tuổi thanh niên, Lương Triều Vỹ ít được mẹ bảo ban dạy dỗ vì bận rộn với công việc làm ăn. Được thoải mái đi chơi với bạn bè và làm những gì mình thích nhưng trong sâu thẳm trái tim, Triều Vỹ lại mong mẹ có nhiều thời gian hơn ở bên mình. “Tôi rất thương mẹ, nhưng khi đó lại không biết làm thế nào để nói với bà”, ngôi sao Hong Kong thổ lộ.

Nói về cha mình, Lương Triều Vỹ cho biết thời gian đầu anh rất giận ông, thậm chí không chịu gặp ông khi đã bước chân vào làng giải trí và có chỗ đứng nhất định. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn cho tạp chí Hong Kong năm 2012, Lương cho biết anh đã tha thứ cho bố và cảm thấy hối tiếc khi không gặp ông lần cuối, trước khi ông mất cách đây hơn 10 năm.

Nhờ Châu Tinh Trì mà Lương Triều Vỹ mới dấn thân vào nghiệp diễn xuất.

Cuộc sống của Lương Triều Vỹ thay đổi hoàn toàn nhờ lần gặp gỡ đầy duyên nợ với Châu Tinh Trì. Cơ duyên đến từ việc Châu Tinh Trì vốn là một fan cuồng Lý Tiểu Long. Trong một lần đi xem Thanh phong hiệp chiếu ở Hong Kong, lúc ở ngoài cửa, Tinh Trì vô tình đụng phải một cậu thanh niên. Khi vào rạp, anh phát hiện ra cậu thanh niên mà mình đụng phải cũng ngồi cách đó không xa. Người đó chính là Lương Triều Vỹ. Sau khi phim kết thúc, hai người cùng ngồi lại chuyện trò và từ đó kết thân.

Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ có nhiều điểm khá tương đồng: cha mẹ Châu cũng ly hôn, anh và em gái phải ở với bà ngoại và mẹ. Cuộc sống của ba mẹ con Châu Tinh Trì vất vả không kém ba mẹ con Lương Triều Vỹ. Mặc dù hoàn cảnh Châu và Lương giống nhau, song tính cách của đôi bạn thân này lại có sự khác biệt rõ ràng. Nếu Lương Triều Vỹ sống nội tâm, thích giam mình trong nhà thì Châu Tinh Trì lại là một cậu thanh niên rất nghịch ngợm. Chính tính cách khác biệt này lại kéo hai chàng thanh niên này lại gần nhau.

Đầu năm 1980, Châu Tinh Trì “rủ rê” cậu bạn thân họ Lương tham gia lớp đào tạo diễn xuất của TVB. Để lôi kéo Lương Triều Vỹ rời khỏi tiệm tạp hóa, Châu đã vẽ ra viễn cảnh cuộc sống xa hoa, hào nhoáng khi trở thành diễn viên. Dù bị mẹ phản đối, song Lương Triều Vỹ vẫn quyết tâm đi học. Cuối cùng Lương Triều Vỹ đậu còn Châu Tinh Trì lại rớt, và "vua hài” Hong Kong phải thi vài ba lần mới đậu, nhưng chỉ được nhận vai... quần chúng của TVB. Trả lời Sina, Lương Triều Vỹ từng cho biết người thầy đầu tiên dạy anh về diễn xuất chính là Châu Tinh Trì. Đối với Lương, Châu Tinh Trì không chỉ là một người bạn mà còn là người đưa anh đến với niềm đam mê điện ảnh.

Năm 1984, Lương Triều Vỹ gây được ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vai diễn Vi Tiểu Bảo trong bản dựng của TVB, anh nhanh chóng trở thành một trong những tiểu sinh được làng giải trí chú ý. Năm 1990, Lương tiếp tục khiến giới mộ điệu phải sửng sốt với bộ phim Bullet in the Head. Năm 1994, bộ phim Trùng Khánh sâm lâm do Lương đóng chính đoạt giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 14 cho vai diễn xuất xuất sắc.

Hơn 30 năm đóng phim, Lương Triều Vỹ góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển đòi hỏi cao về diễn xuất như Câu chuyện cảnh sát (1985), Ỷ thiên đồ long ký (1986), Hiệp khách hành (1986), Song hùng kỳ hiệp (1988), Xuân quang xạ tiết (1997), Tâm trạng khi yêu (2000), Anh hùng (2002), Vô gian đạo (2003), Sắc giới (2007… Riêng Tâm trạng khi yêu đã đem lại cho anh giải cho nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes.

Minh Phương