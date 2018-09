Lục Tiểu Linh Đồng hoài niệm về 'Sa sư đệ'

'Tôn Ngộ Không' chia sẻ nỗi nhớ nhung dành cho người bạn diễn đã khuất.

Tối 2/4, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ sự thương về người đồng nghiệp trên Weibo cá nhân: "Hôm nay là ngày giỗ của Sa sư đệ Diêm Hoài Lễ của tôi. Em rất nhớ anh, anh cả của chúng em". Nam diễn viên cũng đăng tải tấm ảnh chụp chung của bốn diễn viên chính trong Tây du ký khi đến thăm Diêm Hoài Lễ tại bệnh viện lúc ông còn sống.

Bức ảnh chụp chung cuối cùng của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa, "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ và "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng.

Một điều đặc biệt, ngày mất của "Sa sư đệ" cũng là sinh nhật Lục Tiểu Linh Đồng. 7 năm nay, kể từ khi người đồng nghiệp thân thiết qua đời, "Tôn Ngộ Không" đã không còn tổ chức tiệc mừng. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương dành cho "Sa Tăng" và ngưỡng mộ tình cảm giữa các diễn viên gạo cội Tây du ký.

Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936, tốt nghiệp trường văn hóa Hà Bắc. Ông là một trong số ít người được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của Trung Quốc. Vai diễn Sa Tăng trong bộ phim Tây du ký của ông đã đi vào lòng công chúng. Ông còn đóng rất nhiều phim như Tam quốc diễn nghĩa, Mad men and mad women and two Love, Romance of the Three Kingdoms, Zhan Tianyou... Suốt hai thập kỷ 80-90, ông đã đóng góp cho công tác giảng dạy nghệ thuật ở các trường học và làm giám khảo nhiều cuộc thi. 10 năm cuối đời, ông về sống tại vùng ngoại ô yên tĩnh. Do tuổi cao sức yếu cộng với căn bệnh phổi, Diêm Hoài Lễ đã qua đời vào ngày 12/4/2009, thọ 73 tuổi.

Diêm Hoài Lễ khi hóa thân vào nhân vật Sa Tăng nổi tiếng.

Linh Nguyễn