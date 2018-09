Lee Min Jung ngượng ngùng khi chồng nói lời cảm ơn

Lee Byung Hun dành cho vợ những lời chân thành khi cặp đôi cùng tham dự Liên hoan phim châu Á New York.

Lee Byung Hun nhận giải thưởng tại New York. Ảnh: News

Cặp đôi Lee Byung Hun - Lee Min Jung mới đây tới New York tham dự Liên hoan phim châu Á New York 2016 (New York Asian Film Festival). Tại sự kiện này, ngôi sao xứ Hàn được mời lên nhận giải thưởng Ngôi sao châu Á (Star Asia Award). Trên bục vinh quang, Lee Byung Hun chia sẻ: "Cảm ơn vì đã dành cho tôi vinh dự này. Tôi thực sự hạnh phúc vì có thể xem bộ phim của mình, Inside Men cùng với khán giả New York. Xin dành phần thưởng này cho những người yêu mến phim châu Á. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui với người vợ của mình". Khi mọi ánh mắt hướng về phía Lee Min Jung ngồi dưới khán đài và dành cho cô tràng vỗ tay khích lệ, nữ diễn viên xứ Hàn bối rối và đứng lên nghiêng mình cảm ơn.

Năm 2016 mang đến cho Lee Byung Hun những thành công trong sự nghiệp, khi bộ phim Inside Men của anh nhận được những phản hồi rất tích cực của khán giả. Sau scandal ồn ào với cô người mẫu trẻ hồi 2014, nhờ sự sẻ chia và tha thứ của vợ, sự nghiệp của Lee Byung Hun vẫn vững mạnh. Bất chấp những ồn ào đời tư của người chồng nổi tiếng đào hoa, mỹ nhân Vườn sao băng luôn ở bên chồng và chứng tỏ rằng mối quan hệ của cặp đôi rất tốt đẹp.

Lee Min Jung chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh cô ở New York.

Nguyễn Hương