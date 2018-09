Lee Min Jung giúp chồng vực lại tên tuổi sau scandal tình ái

Hôm 12/9, Lee Byung Hun có buổi họp báo ra mắt phim mới "The Magnificent Seven". Vợ anh, người đẹp Lee Min Jung đến từ sớm để ủng hộ chồng. "The Magnificent Seven" đánh dấu sự trở lại màn ảnh của tài tử Hàn sau scandal tình ái ồn ào từ năm ngoái.