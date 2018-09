Lee Ji Ah lộ mặt kém xinh  

Lee Ji Ah góp mặt trong buổi họp báo ra mắt phim chiều nay 5/11. Trong tác phẩm mới "The woman who married three times" này, cô sẽ đảm nhận vai nữ chính, một phụ nữ trải qua nhiều lần kết hôn mới tìm thấy hạnh phúc của đời mình.