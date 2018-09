Lee Hyori từng nghĩ mình vô dụng khi bị người yêu bỏ

Ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn tiết lộ về mối tình những năm cô mới đôi mươi.

Lee Hyori làm khách mời trong chương trình Magic Eye của đài SBS và đem đến cho khán giả những bất ngờ thú vị khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như trải nghiệm yêu đương trong quá khứ. Với chủ đề câu chuyện "Bạo hành trong tình yêu", nữ ca sĩ sexy nhất xứ Hàn đã thẳng thắn thừa nhận rằng cô từng vừa là người bạo hành, lại là người bị bạo hành khi trải qua một mối tình năm 20 tuổi: "Có nhiều thứ tôi đã làm, và cũng nhiều thứ tôi phải nhận lại. Ném điện thoại là chuyện thường tình giữa hai người. Những năm khi tôi đôi mươi, thực sự lòng tự trọng của tôi khác hiện tại. Nếu bị đối phương bỏ rơi, tôi nghĩ rằng mình thật vô dụng, và rồi tôi không thể nào kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân".

Lee Hyori, nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn.

Nữ ca sĩ xinh đẹp hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn: "Sự khác biệt giữa một Lee Hyori ngoài đời thực và một Lee Hyori nghệ sĩ là rất lớn. Một chàng trai có thể sẽ từ bỏ trong im lặng khi anh ta thấy mệt mỏi, nhưng tôi khác, tôi dằn vặt và hỏi anh ta: Anh không yêu em ư. Thế thì chấm dứt tất cả đi. Rồi tôi bắt đầu ném đồ đạc".

Cũng trong chương trình trò chuyện, Lee Hyori chia sẻ với khán giả về cuộc sống hiện tại và mối quan hệ vợ chồng. Khi nghệ sĩ Moon Soo Ri chia sẻ rằng chồng mình là một người đàn ông rất dịu dàng, không bao giờ chửi bậy, Lee Hyori cũng phụ họa: "Chồng tôi cũng thế, anh ấy rất ít khi nói bậy. Thế nên ngay cả khi những lúc bực bọc nhất, trông anh ấy vẫn rất cool".

Lee Hyori trò chuyện trong chương trình "Magic Eye".

Trong chương trình, Moon So Ri và Lee Hyori đã cùng "tung hứng" và đem lại cho khán giả những tràng cười thú vị. Khi diễn viên họ Moon kể lại câu chuyện mà cô từng được nghe: "Lee Sang Soon đã tiết lộ với tôi rằng có lần Lee Hyori bất thần xuất hiện sau lưng anh ấy với một chiếc kéo và định cắt tóc của anh ấy", Lee Hyori đã bào chữa rất dí dỏm: "Chị à, sao chị có thể đưa chuyện đó ra chứ. Hai chúng em đã giao kèo sẽ tự cắt tóc cho nhau. Thật sự là chúng em từng gặp một cặp như thế ở đảo Jeju rồi, thế nên em nghĩ điều này thật tuyệt, thật lãng mạn. Nhưng ở nhà chúng em chỉ có kéo bếp mà thôi, Sang Soon nói anh ấy không thích bị "xuống tóc" bằng một cái kéo bếp. Thế nên em buộc phải làm như vậy". MC chương trình đùa: "Sang Soon nói với tôi rằng cuộc sống hôn nhân tuyệt lắm, nhưng có vẻ không phải vậy rồi".

Nguyễn Hương