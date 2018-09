Lee Hyori: 'Tôi chưa từng lên giường với Bi Rain'

Ngôi sao xứ Hàn giải đáp những tin đồn thất thiệt có liên quan đến mình và đồng nghiệp nam điển trai.

Trò chuyện với khán giả của chương trình Magic Eye, đài SBS, Lee Hyori đã trải lòng về những thông tin thất thiệt có liên quan đến mình. Một trong những tin đồn khủng khiếp nhất là cô và ca sĩ Bi Rain từng có một đêm mặn nồng với nhau. Mọi việc bắt đầu từ chuyện Bi Rain nhận được cuộc điện thoại của một người bạn nghệ sĩ thân thiết, và theo như tin đồn, khi vui miệng, ca sĩ này lỡ lời khoe khoang chuyện tình trường của mình, anh nói rằng "tôi đã ngủ với Lee Hyori". Điều đáng nói là, cuộc trò chuyện này được... phát sóng trực tiếp trên truyền hình, dù Bi Rain không hề hay biết.

Lee Hyori: "Chưa từng lên giường với Bi Rain".

Chia sẻ về câu chuyện đã xảy ra từ vài năm trước, Lee Hyori nói: "Các bạn biết rồi đấy, mặc dù nói rằng đó là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, người trong cuộc không hay biết, nhưng sự thật thì... không phải như vậy. Tất nhiên là đơn vị tổ chức chương trình đã phải gọi điện cho Bi Rain trước đó. Không bao giờ có chuyện anh ấy nói như vậy. Mà tóm lại, chúng tôi cũng chưa bao giờ ngủ với nhau cả".

Lee Hyori nhấn mạnh: "Lần đầu nghe thấy tin đồn, tôi không mảy may quan tâm, bởi tôi và Bi Rain thực sự không qua đêm với nhau, thế nên chẳng có gì để mà lo lắng. Tôi nghĩ những chuyện như thế sẽ sớm qua đi, vì chẳng có cơ sở nào. Thế nhưng nó lại trở nên ồn ào. Tôi thì nghĩ: chẳng có gì hệ trọng, không việc gì phải thanh minh trước những thông tin ngớ ngẩn đến vậy".

Những hình ảnh đẹp trong album cưới của Lee Hyori và chú rể Lee Sang Soon.

Cũng trong chương trình, Lee Hyori lần đầu tiên chia sẻ về lý do cô kết hôn với Lee Sang Soon, và hành trình hai người đến với nhau. Ngôi sao Hàn tiết lộ, cô yêu chàng nhạc sĩ xí trai vì anh... khác với tất cả những người đàn ông cô từng hẹn hò: "Tôi từng yêu nhiều anh không có tiền, giống Lee Sang Soon. Nhưng lý do mà tôi không lấy họ là vì: họ thấy tự ti về chuyện tiền bạc. Nhưng anh ấy không như vậy. Anh ấy chẳng hề băn khoăn gì về việc tôi kiếm được nhiều tiền hơn".

Lee Hyori cũng chia sẻ những cảm xúc của mình khi lần đầu đến với gia đình Lee Sang Soon: "Khi tôi đến nhà anh ấy trong kỳ nghỉ lễ, tôi thấy họ chơi và trò chuyện với nhau rất tình cảm. Không giống nhà tôi, hễ cứ tụ tập là khẩu chiến, dù rất hạnh phúc khi gặp nhau, nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng cãi nhau. Thế nên, khoảnh khắc tôi quyết định lấy Lee Sang Soon là khi tôi thấy cha mẹ anh ấy yêu thương nhau. Ngay cả khi già cả rồi, họ vẫn cùng nhau đi xem phim ngoài rạp. Oppa (Lee Sang Soon) nói với tôi rằng anh chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi vã. Nhưng bố mẹ tôi thì cãi nhau cả ngày. Thế là tôi nghĩ: tôi có thể tin tưởng được anh ấy". Ngôi sao xứ Hàn khiến mọi người cười không dứt khi tiết lộ, trước khi cưới Lee Sang Soon, cô đã... đốt hết ảnh của những người bạn trai cũ.

Lee Hyori còn khiến mọi người ngưỡng mộ khi tiết lộ quá trình... tiếp cận nhạc sĩ Lee Sang Soon và cưa cẩm anh. Người đẹp kể, cô gần gũi hơn với Lee Sang Soon thông qua mạng xã hội: "Thời điểm đó, tôi chưa hề thích anh ấy. Tôi chỉ cần những ca khúc của anh ấy. Thế nên sau khi đọc qua mạng và biết anh ấy bị thương ở tay và không thể làm gì nên ao ước có một cô vợ, tôi quyết định là cần phải làm một việc gì đó. Thế là tôi đến nhà anh ấy, nấu cho anh ấy một nồi súp rong biển. Hôm sau, anh ấy viết trên trang cá nhân và nói anh ấy rất hạnh phúc. Thế là chúng tôi gần gũi nhau hơn".

Giống như mọi phụ nữ khác, Lee Hyori đã ghen tuông khi phát hiện ra bạn trai có rất nhiều "cái đuôi" xinh đẹp: "Chồng tôi hóa ra có một đồng nghiệp nữ thân thiết, cô ấy thường xuyên nhắn tin cho anh ấy. Tôi bắt đầu thấy rầu rĩ lắm. Một lần, khi hai vợ chồng tham gia festival nhạc, khi anh ấy biểu diễn, tôi ngồi phía dưới coi thì có một phụ nữ tới gần và đề nghị ngồi chung. Tôi hỏi tên cô ấy và phát hiện ra: cô nàng trùng tên với người hay nhắn tin cho chồng mình. Tôi nhìn mặt cô ấy, và sau khi xác nhận được tất cả, tôi thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều".

Nguyễn Hương