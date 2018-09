Lee Bo Young thắng lớn tại Lễ trao giải đài SBS

So Ji Sub nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Top Excellent Actor) thể loại phim ngắn (dưới 20 tập). Chia sẻ giải thưởng này với anh là người đẹp Song Hye Kyo, với bộ phim "Gió mùa đông năm ấy". Ngoài ra, Song Hye Kyo và So Ji Sub còn được vinh danh ở hạng mục 10 Ngôi sao của năm, cùng với Jo In Sung, Nam Sang Mi, Lee Jong Suk, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Lee Yo won, Lee Min Ho, Lee Bo Young.