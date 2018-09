Lâm Tâm Như, Thái Y Lâm hôn nhau

Diva Đài Loan Thái Y Lâm mang đến bất ngờ cho khán giả với những cảnh quay tình tứ bên bạn diễn Lâm Tâm Như trong MV mới "We're All Different, Yet the Same". MV xoay quanh chuyện tình của một đôi đồng tính nữ yêu nhau đắm say và gắn kết đời nhau bằng một đám cưới lãng mạn. Điểm nhấn của MV là nụ hôn nồng nàn của hai người đẹp, mà theo Lâm Tâm Như nói là cả hai đã phải mất hơn một giờ đồng hồ tập hôn nhau.