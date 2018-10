Lâm Phong và tình cũ 'oan gia ngõ hẹp'

Nhà bạn trai mới của Ngô Thiên Ngữ ở Hong Kong chỉ cách nhà Lâm Phong vài bước chân.

Tờ ON đưa tin, Ngô Thiên Ngữ đang say trong hạnh phúc mới sau một năm chia tay Lâm Phong. Bạn trai hiện tại của cô là Thi Bá Hùng - cháu trai nối dõi của doanh nhân buôn bán bất động sản nổi tiếng Hong Kong Thi Tử Thanh. Dù chưa công khai, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch với nhau. Gần đây nhất, paparazzi chụp được cảnh đôi uyên ương cùng trở về Hong Kong sau chuyến đi nghỉ, tới thẳng nhà Bá Hùng ở khu Hillsborough Court, Mid-levels. Ngôi nhà này lại nằm gần nhà của Lâm Phong - tình cũ Ngô Thiên Ngữ. Theo tờ ON , hai nhà cách nhau chỉ 1 phút đi bộ.

Tờ ON châm biếm: "Gặp nhau liệu có chào?", khi nói về chuyện nhà tình mới, tình cũ của Ngô Thiên Ngữ gần nhau.

Trong khi đó, Lâm Phong cũng có người mới, một mỹ nhân Thượng Hải tên Trương Hinh Nguyệt. Từ ngày yêu ngôi sao Sứ đồ hành giả, cô gái liên tục tới Hong Kong và ở nhà anh. Độc giả trang ON nhận xét, Lâm Phong và Thiên Ngữ đúng là "oan gia ngõ hẹp", rất có thể hai cặp đôi mới sẽ đụng nhau một ngày "đẹp trời" nào đó.

Trước câu hỏi của ký giả về chuyện nhà của người yêu mới quá gần nhà người yêu cũ, Ngô Thiên Ngữ chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi chẳng có gì để bình phẩm". Một nguồn tin cho hay, Ngô Thiên Ngữ được người yêu mới chiều chuộng hết mực. Với khối gia sản "cha truyền con nối" lên tới 10 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD), Thi Bá Hùng thỏa sức yêu chiều bạn gái. Thế nên, thời gian này, Ngô Thiên Ngữ chỉ bận rộn với việc đi du lịch. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh "check in" tại các địa danh du lịch nổi tiếng, tâm trạng rất hạnh phúc.

Ngô Thiên Ngữ trong chuyến đi nghỉ mới đây ở Canada.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Ngô Thiên Ngữ nói cô và Lâm Phong chia tay vẫn là bạn, tuy nhiên rất ít liên lạc.

Ngô Thiên Ngữ là diễn viên, người mẫu Hong Kong, cô yêu Lâm Phong khi mới 18 tuổi. Cặp đôi kéo dài mối quan hệ khoảng gần 5 năm, sau đó "đường ai nấy đi".

Ảnh: News