Lâm Phong cùng người tình đón tuổi mới ở Nhật

Tài tử Hong Kong và bạn gái Ngô Thiên Ngữ đã có kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày tại xứ sở mặt trời mọc.

Mừng sinh nhật lần thứ 34 (8/12), ngôi sao Hong Kong tạm gác mọi công việc để có thời gian ở cùng bạn gái. Để tránh sự chú ý của paparazzi Hong Kong, đôi uyên ương đã bay sang Nhật tận hưởng không khí Giáng sinh cận kề và shopping thỏa thuê. Theo một nguồn tin, chuyến đi 10 ngày này khiến Lâm Phong tiêu tốn khoảng 1 triệu HKD, nhưng anh không tiếc tay mua cho bạn gái những món đồ hiệu. Cặp đôi sẽ trở về Hong Kong vào 12/12 tới.

Đôi tình nhân tay trong tay trên phố ở Nhật.

Thời gian ở Nhật, đôi tình nhân lưu lại tại phòng Grand Deluxe, khách sạn 6 sao St. Regis Hotel, Osaka. Giá phòng ở đây khoảng 4.000 HKD mỗi đêm. Chiều chuộng bạn gái hết lòng, ngôi sao Hong Kong để cô chọn lựa lịch trình, nơi ăn uống... Sau ba ngày ở Osaka, cặp đôi di chuyển tới Tokyo và tiếp tục mua sắm.

Trong một lần được phỏng vấn cách đây không lâu, Lâm Phong từng tiết lộ mong muốn sẽ lập gia đình và sớm có con cái: "Tôi không muốn có khoảng cách quá lớn về tuổi tác với những đứa con của mình. Sẽ thật lý tưởng nếu có cả con trai, con gái". Trong khi đó, khi được hỏi về hôn sự, Ngô Thiên Ngữ đã không giấu nổi vẻ hạnh phúc và nói rằng Lâm Phong chính là "người đàn ông thích hợp nhất". Một số tờ báo đưa tin, đôi tình nhân đang bàn tính về đám cưới.

Lâm Phong và bạn gái đi shopping ở Nhật Bản.

Từ sau khi hoàn thành bộ phim The Virtuous Queen of Han, Lâm Phong không xuất hiện trên màn ảnh TVB, anh tập trung vào một số dự án ở Đại lục. Tuy nhiên, năm tới, ngôi sao này sẽ tái xuất trong bộ phim The Apostle, đóng cùng Xa Thi Mạn, Miêu Kiều Vỹ.

