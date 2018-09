Lâm Chí Dĩnh đón tuổi 39 cùng fan

Tài tử Đài Loan thổi nến rất hào hứng. Lâm Chí Dĩnh đang có những tháng ngày hạnh phúc bên vợ và cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Anh vừa cùng bé tham gia chương trình thực tế "Daddy, Where are you going" và được khán giả ủng hộ.