Kim Sun Ah hoài niệm tuổi xuân đóng 'Nàng Kim Sam Soon'

Kim Sun Ah bên các bạn diễn của phim Red Moon Blue Sea (tựa khác: Children of Nobody). Trong phim, cô vào vai một chuyên gia tư vấn tại trung tâm trẻ em. Cuộc sống hoàn hảo bên người chồng mẫu mực và đứa con trong bụng của cô bất ngờ xáo trộn sau một tai nạn, đưa cô tiếp xúc nhiều chuyện lạ thường liên quan tới một đứa trẻ. Phim mang không khí u ám, căng thẳng và bí hiểm. Kim Sun Ah cho biết, kịch bản hấp dẫn là lý do cô nhận vai. Ảnh: Sports Chosun.