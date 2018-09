Kim So Yeon 'Tình yêu trong sáng' vẫn đẹp sau 15 năm

Kim So Yeon xinh tươi dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới " Falling For Innocence". Ở tuổi 34, Kim So Yeon vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng của 15 năm trước, khi đóng "Tình yêu trong sáng" cùng dàn Chae Rim, Jang Dong Gun...