Kim Min Hee tuyên bố yêu đạo diễn có vợ khi nhận giải ở LHP

Kim Min Hee vừa giành giải Gấu Bạc 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 67, diễn ra ở Berlin (Đức) cho vai diễn trong bộ phim điện ảnh 'On The Beach At Night Alone'. Bộ phim là sự hợp tác của nữ diễn viên và đạo diễn Hong Sang Soo, đồng thời cũng là người tình tai tiếng của cô.