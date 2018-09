Kim Min Hee lộ diện cùng người tình sau scandal cướp chồng

Đây là lần đầu tiên ngôi sao Hàn cùng đạo diễn Hong Sang Soo công khai xuất hiện cùng nhau.

Đài SBS ngày 10/1 tung ra loạt ảnh diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo cùng nhau xuất hiện trên phim trường. Thời tiết lạnh giá nên cả hai đều ăn mặc "kín cổng cao tường", Kim Min Hee đội khăn, đeo khẩu trang che mặt kín mít. Đây là lần đầu tiên họ công khai lộ diện, kể từ khi thừa nhận đang yêu nhau.

Hình ảnh Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo. Ảnh: SBS

Theo một nguồn tin, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã đăng ký kết hôn tại Utah, Mỹ. Vị đạo diễn được cho là đã nộp đơn ly dị vợ lên tòa án Seoul vào tháng 11 vừa qua, tuy nhiên việc phân xử tại tòa chưa đi tới hồi kết do bất đồng dàn xếp giữa hai bên. Xuất hiện trên phim trường ngày 10/1, đạo diễn đeo nhẫn cưới trên ngón áp út, dấu hiệu cho thấy ông và Kim Min Hee đã "danh chính ngôn thuận".

Kim Min Hee và Hong Sang Soo phải lòng nhau khi hợp tác với vai trò diễn viên - đạo diễn, và từ đó đến nay, họ đã kết hợp trong 4 tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ như Right Now, Wrong Then; Alone on the Beach at Night... Thời điểm công khai mối quan hệ vào tháng 6 năm ngoái, cặp đôi vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của dư luận Hàn Quốc vì đạo diễn đã vợ con đề huề, lại hơn "tình trẻ" 21 tuổi. Để trốn tránh sự đả kích, đôi tình nhân đưa nhau sang Mỹ sống và vừa mới về Hàn Quốc được một thời gian ngắn.

Nhờ vai nữ chính trong bộ phim "Người hầu gái" của đạo diễn Hong Sang Soo, Kim Min Hee đạt giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim Rồng Xanh lần thứ 37.

Nguyễn Hương