Kim Min Hee đưa người tình đi khám da liễu

Nữ diễn viên nổi tiếng và đạo diễn Hong Sang Soo bị bắt gặp đi khám bệnh hôm 5/3.

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo. Ảnh: Dispatch

Paparazzi ghi lại hình ảnh của diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo khi hai người rời khỏi một phòng khám da liễu ở Hannam-dong hôm cuối tuần. Cặp đôi vừa trở về Hàn Quốc sau hơn một tuần tham dự Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Đạo diễn Hong Sang Soo đi trước và mở cửa cho người yêu, trong khi Min Hee đi sau và cầm một số giấy tờ, bệnh án.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin hồi tháng 2 vừa rồi, cặp "diễn viên - đạo diễn" đã công khai tình cảm, họ không ngại ngần dành cho nhau những cử chỉ âu yếm trong sự chứng kiến của báo chí quốc tế. Hai người được cho là đã dọn về sống chung ngay sau khi ông Hong bỏ vợ.

Trong On the Beach at Night - bộ phim giúp Kim Min Hee giành giải Diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin, cô đảm nhận vai một cô gái trẻ yêu người đàn ông lớn tuổi đã có vợ. Sự trùng hợp giữa trên phim và đời thực khiến Kim Min Hee chịu nhiều điều tiếng từ dư luận trong nước, dù tác phẩm của cô vẫn được vinh danh tại nước ngoài.

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2017.

Ảnh: Dispatch