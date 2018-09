Kim Min Hee cặp đạo diễn 58 tuổi có vợ

Hợp tác trong bộ phim 18+ 'The Handmaiden', diễn viên nổi tiếng được cho là đã ngã vào vòng tay đạo diễn Hong Sang Soo.

Tờ TV Report đưa tin, diễn viên Kim Min Hee và đồng nghiệp Hong Sang Soo đang hẹn hò, bất chấp việc vị đạo diễn 58 tuổi đã có vợ con đề huề, con gái vị đạo diễn hiện là sinh viên đại học. Cặp đôi lần đầu hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then (năm 2015), sau đó có cảm tình với nhau. Theo một nguồn tin, Hong Sang Soo đã bỏ gia đình đến sống chung với người tình, đồng thời công khai mối quan hệ với Kim Min Hee cho vợ và con gái. Người trong giới cũng đều biết đến chuyện tình của cặp đôi này.

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo. Ảnh: News

Cũng theo tờ TV Report, cha mẹ Kim Min Hee đã biết chuyện tình cảm của con gái. Thậm chí, mẹ của Min Hee từng chứng kiến cuộc cãi vã nảy lửa giữa con gái và vợ của đạo diễn Hong Sang Soo. Công ty quản lý của ngôi sao này cũng biết rõ việc cô đang đi lại với người đàn ông đã có vợ và từ chối tiếp tục ký hợp đồng. Hiện tại, Kim Min Hee làm việc không có công ty quản lý.

Kim Min Hee là tên tuổi quen thuộc của màn ảnh Hàn, cô đóng nhiều phim như Quan hệ nóng bỏng, Nước mắt sát thủ, Chị dâu 19 tuổi... Gần đây, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim 18+ The Handmaiden. Cô từng hẹn hò với diễn viên Lee Jung Jae, Jo In Sung... nhưng không mối quan hệ nào bền lâu.

