Kim Ha Neul xao lòng vì 'người thứ ba' trong phim mới

Đầu giờ chiều nay 20/9, Kim Ha Neul dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới “On the way to the airport”. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của mỹ nhân Hàn sau thành công của bộ phim "Phẩm chất quý ông" năm 2012.