Kim Bum có bạn gái mới sau 4 năm chia tay Moon Geun Young

Quản lý của diễn viên 'Vườn sao băng' xác nhận anh đang tìm hiểu người đẹp Oh Yeon So.

Công ty quản lý của Kim Bum và diễn viên Oh Yeon Seo hôm 29/3 xác nhận thông tin cặp sao đang yêu nhau, sau khi một số nhân chứng bắt gặp hai người hẹn hò. Theo tờ Mydaily, Kim Bum quen Oh Yeon Seo thông qua một cuộc hội ngộ bạn bè, họ tìm thấy ở đối phương nhiều điểm chung nên quyết định tìm hiểu nhau. Nguồn tin từ công ty quản lý của Oh Yeon Seo - Celltrion Entertainment cho hay: "Sau khi phim Hoa Du Ký kết thúc vào đầu tháng 3 vừa rồi, cặp sao trở thành bạn bè và mối quan hệ nhanh chóng chuyển sang tình yêu".

Kim Bum và Oh Yeon Seo thành đôi.

Cả Kim Bum và Oh Yeon Seo đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn. Kim Bum được đặc biệt yêu mến sau loạt phim Vườn sao băng, Phía đông vườn địa đàng, Ẩn danh... Anh từng một thời gian hẹn hò với diễn viên Moon Geun Young, nhưng cặp đôi chia tay nhau vào năm 2014.

Oh Yeon Seo là thành viên của nhóm nhạc nữ LUV, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và được biết đến với loạt phim My Husband Got a Family, Mister... Gần đây nhất, cô đảm nhận một vai trong bộ phim Hoa Du Ký của đài TvN.

Ảnh: News