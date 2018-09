Kiều nữ TVB khen bạn diễn bản lĩnh khi đóng cảnh nóng

Trang Tư Mẫn và bạn diễn Mạch Tử Nhạc lần đầu tiên cộng tác trong một tác phẩm với tên gọi 'S for sex, S for secrets'.

Trang Tư Mẫn, Mạch Tử Nhạc thủ vai cặp đôi chính trong bộ phim S for sex, S for secrets của nhà sản xuất Diệp Niệm Sâm. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ đóng cặp, và vì thế, thử thách với những cảnh "nóng" trong phim khiến họ đều áp lực. S for sex, S for secrets là thể loại 18+, vì thế có rất nhiều những cảnh ái ân, đòi hỏi cả hai nghệ sĩ có sự đụng chạm thân xác.

Trang Tư Mẫn và bạn diễn trong một cảnh quay nhạy cảm.

Trong phim, Trang Tư Mẫn vào vai quản lý cấp cao của một thương hiệu lớn, nhưng lại bị bạn trai lừa dối. Đau khổ, cô tìm một chàng trai trẻ (Mạch Tử Nhạc đóng) để cặp kè, nhằm trả thù người yêu. Một trong những cảnh quay "nóng" của phim là khi Tư Mẫn mặc nội y và khiến chàng trai trẻ không cưỡng lại được, cả hai có những đụng chạm nhạy cảm. Kiều nữ TVB tiết lộ, cô và bạn diễn đã phải mất 2 giờ đồng hồ để thực hiện màn này: "Tôi không quen biết Tử Nhạc trước khi đóng phim, nhưng may mắn là anh ấy rất chuyên nghiệp. Khi nhận kịch bản, tôi đã biết có những cảnh này và đã có sự chuẩn bị trước, nhưng thực sự tôi không có kinh nghiệm đóng những pha "nhạy cảm" như vậy. Sự giúp đỡ của đạo diễn và nhà sản xuất đã giúp tôi rất nhiều".

Nói về cảnh "nóng", Trang Tư Mẫn cho biết ở cảnh này, bạn diễn của cô phải nằm phía trên cô: "Thực sự là tiếp xúc khá thân mật. Nhưng anh ấy chuyên nghiệp về việc kiểm soát cảm xúc, không có... phản ứng cơ thể nào khiến tôi ngại ngùng".

Trang Tư Mẫn nhận xét bạn diễn rất chuyên nghiệp.

Trong khi đó, bạn diễn Mạch Tử Nhạc nói lúc bước vào cảnh quay, anh vô cùng căng thẳng: "Tôi nghĩ đàn ông sẽ lúng túng hơn phụ nữ. Tôi sợ rằng mình thể hiện quá tồi, khiến khán giả chê bôi". Nói về "phản ứng tự nhiên" của cơ thể, Tử Nhạc cho biết điều anh bận tâm là thể hiện sao cho tốt, chứ không phải thả trôi cảm xúc.

Nguyễn Hương